The Mandalorian : ce youtubeur fait mieux que LucasFilm avec ses deepfakes, il est engagé sur le champ !

Lucasfilm vient d'embaucher un Youtubeur spécialiste des deepfakes. En effet, Shamook s'est fait un nom sur la plateforme grâce à ces nombreuses vidéos de deepfakes sur les films Star Wars. Et ce sera justement son travail sur le caméo de Luke Skywalker dans The Mandalorian qui lui aura valu son poste.

Si vous êtes fan de Star Wars, vous avez peut-être pu tiquer devant la résurrection en CGI de certains acteurs et actrices phares comme Carrie Fisher aka la Princesse Leia ou encore Peter Crushing aka Moff Tarkin dans Star Wars : Rogue One. Plus récemment, c'était au tour de Mark Hamill alias Luke Skywalker de faire un caméo remarqué dans la saison 2 de The Mandalorian.

Si la performance reste remarquable, il faut avouer que le résultat manque parfois de finesse et d'authenticité. Le côté effets spéciaux se fait malheureusement sentir. Mais la société Industrial Light and Magic, filiale de Lucasfilm en charge des effets spéciaux de tous les longs-métrages du groupe, a peut-être trouvé la solution pour rendre le tout encore plus réaliste.

En effet, la compagnie vient d'engager Shamook, youtubeur spécialisé dans la création de vidéos de deepfakes. Grand adorateur de Star Wars, le vidéaste s'est justement fait connaître en retravaillant les séquences des différents films Star Wars où des personnages apparaissent en CGI. La dernière en date, qui comptabilise plus de 2 millions de vues, est dédiée au caméo de Luke Skywalker dans The Mandalorian.

Le spécialiste du deepfake tape dans l’œil de Lucasfilm

Il faut reconnaître que le travail de Shamook est impressionnant, bien plus organique, fin, humain et subtil. Notez que le vidéaste s'amuse également à échanger les visages de certains acteurs, comme quand il a greffé le visage d'Harisson Ford sur celui d'Alden Ehrenreich, l'interprète du célèbre contrebandier Han Solo dans Solo : A Star Wars Story.

Visiblement, l’œuvre de Shamook a tapé dans l’œil d'Industrial Light and Magic qui lui a donc offert un poste de “Senior Facial Capture Artist”. “Au cours des dernières années, ILM a investi à la fois dans l'apprentissage automatique et l'IA comme moyen de produire des effets visuels convaincants et c'est formidable de voir un élan se développer dans cet espace à mesure que la technologie progresse”, a assuré la filiale de Lucasfilm.

Nous avons hâte de voir Shamook en exécution, qui sait peut-être sur les prochaines séries Star Wars annoncées sur Disney+, comme Kenobi, le show centré sur Obi-Wan, ou encore The Book of Boba Fett, sans oublier évidemment la troisième saison de The Mandalorian.

Source : The Verge