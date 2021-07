Samsung : One UI 4 basé sur Android 12 pourrait être annoncé cette semaine

Samsung pourrait dévoiler dès cette semaine la nouvelle mise à jour 4.0 de sa surcouche One UI. Celle-ci sera basée sur Android 12, la nouvelle version du système d’exploitation de Google, et pourrait apporter de nombreuses nouveautés.

One UI 4.0 sera la prochaine mise à jour majeure des appareils Samsung. Elle sera basée sur la prochaine version majeure d'Android, Android 12, qui est actuellement en bêta et dont la sortie est prévue plus tard cette année. Comme à chaque nouvelle version, Samsung va lancer son programme bêta pour One UI 4.0, et pourrait bien le faire dès cette semaine.

En effet, le célèbre leaker Ice Universe a dévoilé en fin de semaine dernière sur son compte Weibo que « des nouvelles de One UI 4 seront annoncées la semaine prochaine ». Samsung pourrait donc annoncer une date de présentation de la mise à jour, ou déployer directement la bêta sur les smartphones compatibles. En effet, il avait déjà déclaré le 24 juin dernier que Samsung allait commercer à tester One UI 4.0 sur les smartphones Galaxy S en juillet.

One UI 3.5 does not exist

Galaxy Z Fold3 with One UI 3.1.1

Samsung S series will test One UI 4.0 next month — Ice universe (@UniverseIce) June 24, 2021

Que sait-on de One UI 4.0 ?

Samsung travaille sur One UI 4.0 depuis le mois dernier pour la série Galaxy S21, selon les informations du leaker Max Weinbach. Cette nouvelle mise à jour de la surcouche du géant coréen apportera notamment toutes les nouveautés introduites par Android 12 de Google. La nouvelle génération du système d’exploitation en est actuellement à la beta 2, et celle-ci aurait fait l’objet d’un nombre d’installations record.

Pour l’instant, les appareils de Samsung attendent toujours la mise à jour One UI 3.1.1, mais il ne serait pas impossible que certains aient accès à One UI 4.0 en bêta dès cette semaine. Elle devrait être disponible en version stable pour la plupart des smartphones de Samsung haut de gamme de moins de 3 ans et sur la plupart des autres modèles de moins de deux ans, mais nous vous tiendrons au courant de la liste exacte d’ici sa sortie. En plus de One UI 4.0, on sait que Samsung travaille activement sur une nouvelle interface One UI Watch basée sur Wear OS, qu’il introduira avec les Galaxy Watch 4 cet été.

Source : Ice Universe