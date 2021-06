France Suisse Euro 2021 : sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

La France et la Suisse s'affrontent ce soir en huitième de finale de l'Euro 2021. Les bleus qui ont fini en tête de leur groupe héritent d'une équipe suisse qualifiée au repêchage parmi les quatre meilleurs troisièmes. Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match en direct ? Comment le suivre en streaming sur votre smartphone ou tablette ? Voici toutes les infos.

France Suisse, ce n'est pas le plus effrayant des huitièmes de finales pour les bleus. La France aurait pu croiser le chemin de la Belgique, des Pays-Bas ou de l'Angleterre à ce stade. Mais aucune équipe n'est à prendre de haut. Le piège à éviter est d'aborder cette rencontre avec un excès de cofinance. L'Euro 2021 nous a déjà servi quelques surprises depuis le début de la compétition.

Le bilan des confrontations entre la France et la Suisse ces dernières années n'est pas vraiment reluisant, même si les bleus ont l'avantage. Depuis que Didier Deschamps est aux commandes, les deux équipes se sont affrontées à 5 reprises. La France mène par une victoire contre zéro pour la Suisse. Les quatre autres rencontres se sont soldées par un match nul.

France Suisse : chaîne et heure pour suivre le match en direct

Le match France Suisse est à suivre à partir de 21 heures, heure française. Quant aux chaînes, c'est beIN Sport 1 et TF1 qui le diffuseront en France. La rencontre se joue au stade National Arena de Bucarest. La jauge de remplissage est finalement de 50%, contre 25% initialement prévu. Le stade pourra donc accueillir jusqu'à 25 000 personnes. Mais selon les dernières estimations, environ 1500 supporters français y seront ce soir.

Pour suivre le match en direct et gratuitement, il faut donc capter TF1 qui partage les diffusions en clair des matchs de l'équipe de France avec M6. Pour ne rien rater de la compétition, c'est beIN Sport qui a les droits TV pour l'intégralité des matchs. L'abonnement coûte 15 € par mois sans engagement.

Pour suivre les matchs en streaming sur votre smartphone, tablette ou depuis un PC, il faut un tout autre abonnement. La formule digitale est en effet séparée. Elle est à accessible au même prix que l'offre standard, soit 15 € par mois sans engagement. L'abonnement beIN Sport Connect est désormais accessible uniquement avec Canal+ qui assure la distribution via l'application MyCanal.

Euro 2021 : les compos probables de France Suisse

Didier Deschamps doit composer avec plusieurs blessures, notamment en défense (Lucas Digne et Jules Koundé). Le technicien devrait changer radicalement de système après le 4-2-3-1 du match Portugal France. Les bleus seraient ainsi en 3-4-3 ou 3-4-1-2 avec Kimpembe, Lenglet et Varane à trois en défense. Sur les deux côtés du milieu à 4, on retrouvera Lucas Hernandez ou Rabiot à gauche et Benjamin Pavard à droite.

On est donc en face de 3-4-3 pouvant se transformer facilement en 5-2-3. Enfin, la configuration de l'attaque est familière. On retrouve toujours Griezmann en milieu offensif, Karim Benzema et Mbappé en pointe.

La compo probable de la France : Lloris – Varane, Lenglet, Kimpembe – Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot/Hernandez – Griezmann – Benzema, Mbappé.

La compo probable de la Suisse : Sommer – Elvedi, Akanji, Rodriguez – Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber – Shaqiri, Seferovic, Embolo.