Samsung présentera le Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 et les Galaxy Watch 4 le 11 août 2021, c’est confirmé

Samsung a confirmé tenir un événement Unpacked le 11 août prochain. Le constructeur y présentera sans nul doute son Galaxy Z Fold 3, mais aussi son Z Flip 3. D’autres produits sont également attendus, comme la Galaxy Watch 4 ou de nouveaux Buds.

Le Galaxy Z Fold 3 fait parler de lui depuis un petit moment maintenant. Nous en savons déjà beaucoup sur le terminal grâce aux fuites, mais restait encore à déterminer sa date d’annonce. Samsung a confirmé qu’une conférence Unpacked se tiendrait le 11 août prochain. Le smartphone pliable devrait y être annoncé. La conférence se tiendra un mercredi à 10 heures du matin, heure de New York. Il sera donc 16 heures en France. Chez Phonandroid, nous serons bien évidemment au rendez-vous pour vous faire vivre l’événement en live.

Samsung organise depuis des années un événement en plein mois d’août pour annoncer ses produits phares du deuxième semestre. Habituellement, la marque coréenne y présente ses Galaxy Note. Toutefois, la gamme sera mise de côté en 2021 au profit du Fold, plus innovant.

Le Galaxy Z Fold 3 devra améliorer un produit déjà excellent. Pour ça, Samsung va reprendre le même format, mais cette fois avec l’APN frontal caché sous la dalle. A l’intérieur, nous y trouverions un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et trois capteurs photos améliorés par rapport au précédent modèle. L’écran 120 Hz adaptatif serait évidemment de retour avec un support du S Pen.

Samsung va aussi annoncer le Z Flip 3

Samsung devrait aussi dévoiler son nouveau Z Flip 3, qui lui aussi dispose d’un écran pliable, mais qui se rapproche plus du format téléphone à clapet. La Galaxy Watch 4 devrait être de la partie, tout comme de nouveaux Buds. Le Galaxy Note 21 ne serait, sauf grosse surprise, pas annoncé. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant de ne plus le revoir, étant donné qu’il n’apporte plus de grosses différences avec la gamme Galaxy S (ce que fait le Fold).

On remarque également que la nouvelle tablette Galaxy Tab n’est pas non plus au rendez-vous des leaks. On rappelle, que la Tab S7+ avait été présentée lors de l’Unpacked d’août 2020.

