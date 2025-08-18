Samsung dévoile la première télévision Micro RGB du marché et cette technologie est vraiment époustouflante

Samsung lance la première TV micro RGB du marché. Une technologie basée sur un rétroéclairage RGB assurée par une fine matrice de micro LED dont la taille est unférieure à 100 µm. Une petite révolution qui permet de doubler le nombre de couleurs perceptibles par l'oeil humain, tout en délivrant un niveau inouï de contrastes.

C'est une petite révolution, même si cela ne devrait atteindre, dans un premier temps, que le segment le plus haut de gamme. Samsung vient en effet d'annoncer le lancement de la première TV micro RGB du marché, au format 115″. Derrière le terme micro RGB se cache une vraie prouesse technologique, que le rétroéclairage par une fine matrice de LED RGB microscopiques, dont la taille est inférieure à 100 µm.

Devant cette couche se place une dalle LCD, permettant à l'ensemble d'atteindre une précision des couleurs et des contrastes sans aucun équivalent. L'écran est capable de rendre 100 % des couleurs de l'espace colorimétrique BT. 2020. Celui-ci permet d'afficher 75,8% des couleurs pouvant être perçues par l'oeil humain. Pour comparaison, l'espace colorimétrique DCI-P3, utilisé par les studios de cinéma, ne couvre que 53,6 % des couleurs perceptibles par la rétine.

Cette télévision micro RGB promet un saut en avant visuellement impressionnant

Au-delà, la présence de LED pour le rétroéclairage permet des niveaux de luminosité inouïs, permettant d'afficher sur chaque image des contrastes extrêmement réalistes. La technologie est “boostée” selon la marque par un algorithme dit “Micro RGB Color Booster Pro” qui améliore les scènes ternes pour les rendre plus immersives. Au delà, sa surface est anti-reflets pour rendre l'image encore plus agréable.

La technologie micro LED RGB avait été déjà démontrés dans des affichages modulaires de la marque ces dernières années. Ces derniers étaient toutefois plutôt réservés à des clients professionnels. En lançant cette technologie dans un produit plus grand public, la firme semble signaler que sa maîtrise est aujourd'hui suffisante pour penser au marché de masse.

Le design lui-même de la télévision est centré sur la sobriété et les matériaux premium. Le casing est en aluminium noir mat avec des pieds particulièrement discrets (surtout dans ce format). C'est au-delà une SmartTV sous Tizen – ce qui permet d'y installer des applications comme YouTube, Netflix ou Disney+.

Dans un premier temps, la firme annonce un lancement sur le marché coréen avant un lancement aux États-Unis. Une disponibilité mondiale est évoquée par la suite, sans plus de précisions sur le calendrier.