La dernière mise à jour SteamOS prépare le terrain pour la Steam Machine

Valve a déployé une mise à jour pour passer à la version 3.8.0 de SteamOS. Celle-ci apporte de nombreuses nouveautés, dont la préparation à la compatibilité de la Steam Machine.

steam machine
Crédit : Valve

Valve a publié la version preview de SteamOS 3.8.0, la dernière mouture de son système. Il s'agit d'une mise à jour particulièrement importante à bien des égards. D'abord, elle rend SteamOS compatible avec la Steam Machine, la future console de salon capable de lire les jeux de la bibliothèque Steam. L'officialisation de ce support logiciel constitue une bonne nouvelle quant à l'avenir de la console, qui s'inscrivait en pointillés depuis la pénurie de mémoire, et qui n'a toujours pas de date de sortie.

SteamOS 3.8.0 assure aussi une meilleure compatibilité avec les plateformes Intel et AMD récentes, ainsi qu'une prise en charge accrue de consoles portables concurrentes au Steam Deck, telles que les Legion Go, Legion Go S et Legion Go 2, l'Asus ROG Xbox Ally ou encore la MSI Claw. En imposant SteamOS sur ces appareils tournant sous Windows, Valve tente sans doute de rediriger les joueurs vers Steam plutôt que le Microsoft Store. Un certain nombre de correctifs liés à l'image, à l'audio, au Bluetooth, aux périphériques de stockage externe ou au Steam Deck en particulier sont aussi au menu.

Valve prépare SteamOS à accueillir la Steam Machine

Valve annonce également une “gestion grandement améliorée de la mémoire vidéo avec les plateformes GPU dédiées”, ce qui devrait se traduire par un gain conséquent de performances, alors que SteamOS se montrait moins efficace que Windows sur cet aspect. Les appareils équipés de cartes graphiques avec 8 Go de VRAM avaient tendance à souffrir avec SteamOS. La Steam Machine embarquant justement un GPU de 8 Go de VRAM, un tel changement était nécessaire avant le lancement de la console.

Si vous désirez accéder à cette nouvelle version de SteamOS, attention. “Les utilisateurs n’ayant pas activé les mises à jour du canal Preview peuvent être automatiquement redirigés vers le canal Beta lorsqu’ils tentent de s’y abonner. Pour contourner ce problème, activez l’option « Canaux de mise à jour avancés » dans les options pour développeurs”, prévient Valve. Le problème sera corrigé dans une prochaine mise à jour du client Steam, est-il indiqué.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Samsung fait chuter le prix des Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : à peine sortis, et déjà en promo

Les Galaxy Buds4 et Buds 4 Pro sont déjà beaucoup moins chers grâce à l’offre de lancement de Samsung, disponible pour une durée limitée. Une excellente occasion pour s’offrir les…

Les meilleurs VPN pour voyager en 2026 : comparatif, conseils et critères essentiels

Voyager en 2026, c’est aussi protéger sa vie numérique. Entre Wi-Fi publics, restrictions géographiques et accès aux services français depuis l’étranger, choisir le bon VPN devient un réflexe essentiel pour…

Galaxy A57 et A37 : Samsung annonce enfin la date de lancement de ses futurs smartphones milieu de gamme

Alors que les futurs GalaxyA37 et A57 font l’objet de rumeurs incessantes depuis quelque temps, une information cruciale vient d’être révélée par la marque : Samsung a décidé de mettre fin…

Vos écouteurs sans fil ont aussi besoin d’être nettoyés, on vous explique pourquoi et comment

Nos écouteurs sans fil nous accompagnent tous les jours, que ce soit pour écouter de la musique dans les transports, pour travailler ou regarder sa série préférée. Et comme n’importe…

PlayStation arrête les jeux PC, mais on pourra quand même jouer à Wolverine ou Saros sur ordinateur de cette manière

Il semble se confirmer que PlayStation ne va plus porter ses jeux console sur PC. Mais il sera toujours possible d’accéder aux titres en streaming pour y jouer sur ordinateur….

Fini les poils d’animaux : l’aspirateur Shark Detect Clean avec autovidage passe à 252 € (-43%)

L’aspirateur sans fil Shark Detect Clean est un modèle taillé pour affronter les poils d’animaux sur tous les types de sols. Il bénéficie actuellement d’une réduction de 43 %, directement…

Voici comment Ford permet à la Mustang Mach-E 2026 de se recharger plus vite grâce à Apple CarPlay

La Mustang Mach-E 2026 gagne une nouvelle fonction sur CarPlay. Elle prépare sa batterie seule avant d’arriver à une borne de recharge rapide. Les trajets longue distance deviennent plus simples…

Test Huawei Watch GT Runner 2 : un coach marathon discret et efficace au poignet

Avec sa Watch GT Runner 2, Huawei lance une montre à destination des coureurs prêts à repousser leurs limites, jusqu’au marathon. Avec son équipement, son design et son rapport qualité-prix,…

L’attaque DDoS la plus puissante de l’histoire a mobilisé trois pays pour démanteler ce réseau

Trois pays se sont alliés pour neutraliser un réseau pirate d’une ampleur inédite. Plus de trois millions d’appareils connectés servaient d’armes à des attaques DDoS record. L’opération met fin à…

Vos notes ne sont plus en sécurité face à ce malware sur Android

Des informations très sensibles sont souvent stockées dans des applications de notes. Certains y enregistrent même leurs mots de passe sans protection. Un nouveau malware Android exploite cette habitude de…