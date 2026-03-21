La dernière mise à jour SteamOS prépare le terrain pour la Steam Machine

Valve a déployé une mise à jour pour passer à la version 3.8.0 de SteamOS. Celle-ci apporte de nombreuses nouveautés, dont la préparation à la compatibilité de la Steam Machine.

Valve a publié la version preview de SteamOS 3.8.0, la dernière mouture de son système. Il s'agit d'une mise à jour particulièrement importante à bien des égards. D'abord, elle rend SteamOS compatible avec la Steam Machine, la future console de salon capable de lire les jeux de la bibliothèque Steam. L'officialisation de ce support logiciel constitue une bonne nouvelle quant à l'avenir de la console, qui s'inscrivait en pointillés depuis la pénurie de mémoire, et qui n'a toujours pas de date de sortie.

SteamOS 3.8.0 assure aussi une meilleure compatibilité avec les plateformes Intel et AMD récentes, ainsi qu'une prise en charge accrue de consoles portables concurrentes au Steam Deck, telles que les Legion Go, Legion Go S et Legion Go 2, l'Asus ROG Xbox Ally ou encore la MSI Claw. En imposant SteamOS sur ces appareils tournant sous Windows, Valve tente sans doute de rediriger les joueurs vers Steam plutôt que le Microsoft Store. Un certain nombre de correctifs liés à l'image, à l'audio, au Bluetooth, aux périphériques de stockage externe ou au Steam Deck en particulier sont aussi au menu.

Valve prépare SteamOS à accueillir la Steam Machine

Valve annonce également une “gestion grandement améliorée de la mémoire vidéo avec les plateformes GPU dédiées”, ce qui devrait se traduire par un gain conséquent de performances, alors que SteamOS se montrait moins efficace que Windows sur cet aspect. Les appareils équipés de cartes graphiques avec 8 Go de VRAM avaient tendance à souffrir avec SteamOS. La Steam Machine embarquant justement un GPU de 8 Go de VRAM, un tel changement était nécessaire avant le lancement de la console.

Si vous désirez accéder à cette nouvelle version de SteamOS, attention. “Les utilisateurs n’ayant pas activé les mises à jour du canal Preview peuvent être automatiquement redirigés vers le canal Beta lorsqu’ils tentent de s’y abonner. Pour contourner ce problème, activez l’option « Canaux de mise à jour avancés » dans les options pour développeurs”, prévient Valve. Le problème sera corrigé dans une prochaine mise à jour du client Steam, est-il indiqué.