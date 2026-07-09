La publicité arrive sur ChatGPT en France

OpenAI se prépare au lancement de la publicité sur ChatGPT en France. Voici à quoi il faut s'attendre.

ChatGPT
Crédits : Adobe Stock

ChatGPT a commencé à diffuser de la publicité à certains utilisateurs dans quelques pays tests depuis le 9 février dernier. Jusqu'ici, la France était épargnée, mais la situation est sur le point d'évoluer. Il y a quelques semaines, le Royaume-Uni rejoignait le programme publicitaire de l'entreprise. Et des offres d'emploi repérées par Digiday nous indiquent que le reste de l'Europe va suivre, à commencer par la France, l'Allemagne et l'Irlande.

OpenAI accélère la cadence de déploiement. Après un lancement aux États-Unis en février donc, la publicité a été étendue au Canada, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande en mars, puis au Royaume-Uni, au Japon, à la Corée du Sud, au Mexique et au Brésil en juin. Nous n'avons pas encore de fenêtre exacte concernant la France et le reste de l'Europe. Étant donné que la firme recherche encore du personnel pour piloter ce projet, il est possible que nous ayons quelques mois de répit avant de voir de la publicité s'afficher dans ChatGPT.

ChatGPT : préparez-vous à voir de la pub avec un compte gratuit ou Go

Le déploiement de la publicité en France devrait être progressif. OpenAI expliquait que pour le Japon, 10 % de l’audience était ciblée dans un premier temps. “S’il n’y a pas d’anomalies, nous passons à 50 %, puis à 90 %”, précisait David Dugan, responsable mondial de la publicité, il y a quelques jours lors de Cannes Lions, le salon mondial de la publicité.

“Nous constatons une forte demande mondiale pour des publicités ciblées, conçues pour être utiles aux utilisateurs lors de leurs recherches, comparaisons et prises de décision. Nous développons les équipes, les outils, les mesures et l’écosystème de partenaires nécessaires à un déploiement mondial, et nous adoptons une approche progressive afin que l’expérience réponde aux normes de ChatGPT : les publicités doivent être pertinentes et clairement identifiées, les réponses doivent rester indépendantes et les conversations doivent rester privées vis-à-vis des annonceurs”, a réagi OpenAI auprès du média.

La publicité est diffusée pour les comptes gratuits et Go. Les comptes Plus (23 euros par mois) et Pro (103 euros mensuels) sont épargnés.


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