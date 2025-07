Samsung s’apprête à bouleverser sa gamme haut de gamme l’an prochain. Des indices révèlent qu’un modèle historique va disparaître. Une nouvelle version plus fine pourrait bien le remplacer et surprendre les utilisateurs.

Depuis plusieurs années, les grands fabricants de smartphones réorganisent leurs gammes pour s’adapter aux nouvelles attentes. Les formats se multiplient, entre modèles compacts, ultra-premium et appareils pliants. Samsung explore sans cesse de nouvelles pistes pour séduire un public toujours plus exigeant. Avec le Galaxy S26 actuellement en préparation, ces ajustements montrent aussi la volonté de la marque d’affiner son offre en fonction des retours des utilisateurs.

Dans ce contexte, de nouveaux numéros de modèles repérés pour la future série Galaxy S26 montrent un changement majeur. Selon des informations venues d’une base de données certifiée par GSMA et relayées par SammyPolice, le Galaxy S26 Plus ne figure plus dans la liste. Samsung préparerait plutôt un Galaxy S26 Edge, plus fin et visuellement plus audacieux, à la place de la version intermédiaire traditionnelle.

Samsung retirerait le Galaxy S26 Plus et miserait sur un S26 Edge ultra-fin pour 2026

Depuis des années, Samsung proposait trois variantes : le modèle standard, un Plus plus grand, et l’Ultra le plus puissant. Cette fois, seuls trois numéros apparaissent : SM-S942 pour le Galaxy S26 classique, SM-S947 pour le Galaxy S26 Edge, et SM-S948 pour le Galaxy S26 Ultra. L’absence du modèle Plus confirme que le constructeur pourrait abandonner ce format, probablement jugé redondant ou moins populaire. La marque avait déjà testé l’accueil du public avec le Galaxy S25 Edge, un pari sur la finesse et le design plus incurvé.

En parallèle, un petit détail sur le modèle standard intrigue. Le Galaxy S26 de base adopte désormais un numéro se terminant par “2”, contrairement aux générations précédentes qui finissaient par “1”. Ce changement pourrait signifier que le modèle standard héritera de caractéristiques du Plus, comme un écran plus grand ou une batterie renforcée. Pour l’instant, Samsung n’a rien confirmé officiellement. Mais ces indices laissent imaginer une gamme plus simple, avec un S26 classique plus complet, un Edge misant sur la finesse, et un Ultra toujours ultra haut de gamme. Les fans de la marque devront attendre les prochaines annonces pour découvrir cette nouvelle stratégie en détail