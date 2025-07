Android 16 s’apprête à rendre votre smartphone (un peu) moins agaçant grâce à cette nouveauté

Android 16 s’apprête à dégainer une nouvelle fonction à base d’IA, pour mettre fin au chaos des notifications. Une option qui pourrait transformer l’expérience mobile, en évitant les vibrations et sonneries permanentes.

Article rédigé par Adam Baudet.

Entre deux messages importants, une pluie de notifications inutiles. Le smartphone, censé nous simplifier la vie, s’est peu à peu transformé en générateur de distractions. Promotions sans intérêt, rappels oubliés, actualités superflues : difficile de garder le fil quand chaque vibration prétend être urgente.

Et si Android 16 nous donnait enfin plus de contrôle sur les notifications ? Une nouvelle fonctionnalité, repérée dans les entrailles d’une version bêta du système d’exploitation, montre que la firme se prépare à améliorer l’expérience utilisateur de ce côté. Android 16 les classera automatiquement selon leur nature : promotions, réseaux sociaux, actualités… Très concrètement, l’IA pourra bientôt grouper vos notifications et ne vous alertera qu'à certains moments de la journée.

Comment Android 16 compte rendre vos notifications moins agaçantes

Android 16 s'inspire sur ce qui existe déjà côté iOS en créant la notification organizer. Il sera possible d’exclure certaines applications du tri automatique, pour continuer à recevoir leurs notifications en temps réel.

La fonctionnalité est encore en test sur un petit nombre d’appareils. Les utilisateurs de smartphones Android attendent depuis longtemps une solution efficace pour être moins dérangés par leur mobile sans mettre l'appareil en sourdine. Et que l'IA est idéale pour ce genre de fonctionnalités. D’autant que d’autres nouveautés du même genre sont dans les cartons, comme celle qui vous alertera automatiquement lorsqu’un colis est en chemin.