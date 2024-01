Samsung présente les Galaxy S24, des Tesla ne se chargent plus à cause du froid, c’est le récap

Samsung lève enfin le voile sur les Galaxy S24, des Tesla ne chargent plus à cause du froid, changer d'abonnement fibre optique devient plus simple, c'est le récap des actus du mercredi 17 janvier 2024.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce mercredi 17 janvier 2024 ? Tout d'abord, nous avons annoncé dans nos colonnes cette bonne nouvelle pour tous les usagers des transports franciliens. En effet, Île-de-France Mobilités vient de confirmer l'intégration du Pass Navigo sur iPhone dès le printemps 2024. Il était temps après l'annonce initiale de cette fonctionnalité en 2019.

Dans le reste de l'actualité, nous avons également évoqué cette baisse surprise du prix du Model Y en France. En effet, pour rester compétitive face aux derniers SUV électriques de Renault ou encore Peugeot, la marque américaine a décidé de diminuer drastiquement le prix de son SUV phare. Désormais, le Model Y est affiché au prix de 42 990 €, soit 37 990 € une fois le bonus écologique de 5 000 € déduit. Notez que l'ensemble de la gamme profite de cette réduction, puisque les tarifs des Model Y Grande Autonomie et Performance ont également baissé de quelques milliers d'euros.

Nous avons aussi abordé cet aveu embarrassant de la part de Google. En effet, la firme de Mountain View a reconnu espionner les utilisateurs de Google Chrome en mode Incognito. Après une plainte déposée par des utilisateurs (et le paiement de 5 milliards de dollars de dommages et intérêts), Google affiche précise désormais sur le mode Incognito que “les favoris et les éléments de la liste de lecture sont enregistrés”. Mais sans plus attendre, voici les trois informations à retenir impérativement dans l'actualité de ce mercredi 17 janvier 2024.

Samsung lève le voile sur les Galaxy S24

Via un nouvelle conférence Galaxy Unpacked, Galaxy a officiellement présenté les Galaxy S24, ses prochains smartphones haut de gamme. Cette gamme compte se démarquer par ses nouvelles fonctionnalités boostées à l'IA, qui permettront notamment de résumer un article en ligne ou bien de traduire instantanément une conversation téléphonique.

Pour en savoir plus : Samsung dévoile ses Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, ses nouveaux smartphones dopés à l’IA

Des Tesla ne chargent plus à cause du froid

A cause d'une vague de froid particulièrement intense à Chicago, certains propriétaires de Tesla ont constaté avec effarement que leur voiture électrique ne chargeait plus aux Superchargers. De quoi s'inquiéter sur les performances des batteries et des infrastructures de recharge par grand froid du constructeur.

Pour en savoir plus : Votre Tesla ne charge pas ? C’est normal, il fait trop froid

Changer d'abonnement fibre optique est maintenant plus simple

Grâce à un petit changement par les opérateurs depuis ce 1er janvier 2024, changer d'abonnement fibre optique est maintenant plus simple. En effet, Orange, Bouygues et consorts ont désormais l'obligation d'afficher l'identifiant PTO sur la facture des clients fibre. De quoi faciliter grandement les résiliations et la migration vers un autre opérateur.

Pour en savoir plus : Fibre optique – il est désormais beaucoup plus simple de changer d’opérateur, voici pourquoi