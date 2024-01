Fibre optique : il est désormais beaucoup plus simple de changer d’opérateur, voici pourquoi

Depuis le 1er janvier 2024, Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free sont sommés d’ajouter une petite information sur la facture de leurs abonnés fibre. Il s’agit de l’identifiant PTO, désormais disponible beaucoup plus facilement. De quoi simplifier grandement les démarches de résiliation et de changement d’opérateur.

Depuis quelques mois, de nombreux efforts ont été fournis pour faciliter les démarches de résiliation pour les consommateurs. À la rentrée 2023, la loi impose notamment à toutes les entreprises permettant de s’engager dans un contrat d’abonnement de permettre la résiliation en quelques étapes depuis leur site web, mettant ainsi fin aux longues lettres qu’il fallait autrefois rédiger. Ce 1er janvier 2024, l’Arcep a suivi la tendance en imposant une autre nouveauté aux opérateurs.

Sur la prochaine facture de votre forfait fibre optique, vous devriez voir apparaître un nouvel élément : l’identifiant PTO. Ce dernier ne vous dira peut-être rien, mais il vous sera particulièrement utile dès lors que vous souhaiterez résilier votre abonnement, ou simplement effectuer la transition vers un autre opérateur. En effet, bien que ce numéro soit essentiel pour effectuer cette démarche, il n’a pas toujours été aussi simple à dénicher.

Ce petit détail sur votre facture va tout changer

Pour bien comprendre ce qu’est cet identifiant PTO, il faut d’abord savoir où il se trouve. Si votre foyer est équipé de la fibre, vous devriez avoir quelque part dans votre salon (ou ailleurs), sans doute camouflé derrière un meuble, un petit boîtier blanc auquel est reliée votre box. Ce boîtier est essentiel pour l’opérateur, puisqu’il permet d’identifier votre foyer sur le réseau et d’assurer son éligibilité. Pour ce faire, le boîtier arbore un numéro de référence : l’identifiant PTO, donc, pour Point de Terminaison Optique.

Aussi, il peut particulièrement difficile de retrouver cet identifiant dès lors que vous souhaitez changer d’opérateur. Devoir déplacer le meuble télé et se perdre au milieu des câbles qui se terrent derrière celui-ci, simplement pour retrouver un identifiant sur un petit boîtier, ne se rapproche pas vraiment d’une partie de plaisir. Avec l’apparition de l’identifiant PTO sur la facture, l’Arcep facilite donc grandement les démarches pour les utilisateurs, qui n’auront qu’à jeter un coup d’œil au document pour trouver le Graal.