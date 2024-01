Chrome : Google vous espionne même en mode Incognito, mais maintenant il vous le dit

Google avoue avoir pisté les utilisateurs du navigateur Chrome même en navigation privée. Après avoir payé 5 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites associées, la firme a modifié le message d'avertissement du mode Incognito.

Peu importe son nom, navigation privée ou Incognito, tous les navigateurs proposent un mode où plusieurs informations ne sont pas enregistrées par le programme. Historique, cookies, textes saisis dans les formulaires… Cela n'empêche pas que les sites Web consultés ou votre fournisseur d'accès Internet puisse voir votre activité sur le Web pendant cette session “privée”. Prenons l'exemple de Chrome. Si aujourd'hui, la grande majorité des utilisateurs sait très bien que le mode Incognito ne l'est pas tant que ça, il restait un point assez flou. Est-ce que Google fait partie de ceux qui peuvent enregistrer ce que vous faites ? Le navigateur ne le fait pas, mais l'entreprise elle-même ?

La question est très sérieuse et en 2020, elle aboutie à une poursuite judiciaire retentissante : les plaignants demandent 5 milliards de dollars à Google pour avoir trompé les gens sur ce point précis. La firme tente bien d'éviter le procès mais un juge lui ordonne d'y faire face. Finalement, Google choisi de payer l'intégralité de la somme demandée pour mettre fin à la procédure. C'est donc un aveu : oui, Google a toujours pisté les utilisateurs de Chrome même en navigation privée.

Google admet pister les utilisateurs de Chrome en navigation privée et l'indique plus clairement

Pas question de modifier quoi que ce soit au mode Incognito cependant. Google va simplement clarifier le message expliquant ce qu'est cette fonction. Actuellement, quand vous l'activez, vous voyez la phrase “Vous pouvez désormais naviguer de façon privée. Les autres utilisateurs de cet appareil ne verront pas votre activité. Toutefois, les téléchargements, les favoris et les éléments de la liste de lecture sont enregistrés”.

Le nouveau message n'est pas encore apparu chez nous, mais traduit de l'anglais, il dit : “Les autres utilisateurs de cet appareil ne verront pas votre activité, vous pourrez donc naviguer de manière plus privée. Cela ne changera pas la façon dont les données sont collectées par les sites Web que vous visitez et les services qu'ils utilisent, y compris Google. Les téléchargements, les favoris et les éléments de la liste de lecture sont enregistrés”. Cette formulation a été aperçue sur la version 122 de Chrome en bêta. Elle ne devrait pas tarder à s'afficher partout dans le monde.