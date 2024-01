Google : voici pourquoi les résultats de recherche sont de moins en moins bons

Face à un déferlement de contenus de faible qualité et de tactiques SEO abusives, la pertinence des résultats de recherche sur Google semble être en déclin. Une étude récente révèle un paysage numérique où le spam et les stratégies d'optimisation de recherche excessives noient les informations utiles.

Google déploie continuellement des mises à jour pour affiner et améliorer son moteur de recherche. Récemment, la firme a introduit de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité pour les utilisateurs de personnaliser leurs résultats de recherche en y ajoutant des notes personnelles, ainsi que des améliorations significatives à la barre de recherche de Chrome. L’entreprise cherche ainsi à fournir des résultats toujours plus pertinents et personnalisés.

Mais une étude récente met en lumière un déclin notable dans la pertinence des résultats de recherche sur Google. Malgré ses efforts pour améliorer son moteur de recherche, l'entreprise se heurte à une augmentation inquiétante de contenus de faible qualité, notamment ceux générés par l'IA. Ces articles, souvent publiés sous de faux noms humains, contribuent à un environnement numérique pollué. Parallèlement, la multiplication de contenus davantage optimisés pour le référencement plutôt que l'information véritable, rend difficile l'accès à des données authentiques et précises.

L’IA participe à la dégradation des résultats des moteurs de recherche

L’étude menée sur un an a été réalisée par une équipe de chercheurs allemands. Ces chercheurs proviennent de l'Université de Leipzig, de l'Université Bauhaus de Weimar et du Centre pour l'Analyse de Données Scalable et l'Intelligence Artificielle. Ensemble, ils ont mis en lumière une tendance alarmante dans les résultats de recherche sur Google, Bing et DuckDuckGo. En analysant 7 392 termes de recherche liés à des avis sur des produits, ils ont découvert que les pages les mieux classées sont généralement plus optimisées pour le SEO. Qu’elles sont aussi plus monétisées via le marketing d'affiliation, et présentent une qualité de texte inférieure. Cette étude met en évidence que, même si seulement une fraction des avis sur les produits recourt au marketing d'affiliation, une grande majorité des résultats de recherche en dépend. Elle révèle ainsi une prédominance de contenus de qualité inférieure, souvent assistés ou générés par l'IA.

Les chercheurs ont également noté que les sites de spam sont constamment en guerre avec Google pour le classement. Ces sites trouvent régulièrement des moyens de contourner le système avant d'être finalement déclassés. L'équipe de chercheurs souligne que les ajustements constants des algorithmes par Google, Bing et DuckDuckGo ne produisent qu'un effet positif temporaire. Elle met en garde contre un avenir où la guerre du classement pourrait s'intensifier avec l'avènement du spam généré par l'IA, menaçant sérieusement l'utilité future des moteurs de recherche. Avec la tendance à produire du contenu commercial de masse et de faible qualité, la distinction entre le contenu pertinent et le spam devient de plus en plus difficile. Ce qui a pour conséquence d’aggraver le problème de la découverte de contenus authentiques et utiles dans les résultats de recherche.

Source : Is Google Getting Worse? A Longitudinal Investigation of SEO Spam in Search Engines