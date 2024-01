RATP : le Pass Navigo sur iPhone va enfin devenir une réalité au printemps 2024

D'après un communiqué d'Île-de-France Mobilités, l'intégration du Pass Navigo sur iPhone va enfin devenir une réalité après des années de report. D'après la régie des transports, les utilisateurs pourront enfin valider leur Pass Navigo depuis leur iPhone au printemps 2024.

L'intégration du Pass Navigo est devenu une sorte d'arlésienne, en d'autres termes ces projets annoncés depuis des années et qui tardent à devenir à réalité. Mais si l'on en croit le dernier communiqué d'Île-de-France Mobilités, nous sommes enfin dans la dernière ligne droite.

Dans une récente publication, la régie des transports fait le point sur les nouveautés à venir en 2024 entre matériels neufs, ouvertures et prolongements de certaines lignes, billetique connectés, bons plans et accessibilité. On retiendra notamment dans les annonces de l'IDFM l'automatisation de la ligne 4, soit la ligne de métro la plus fréquentée d'Ile-de-France, dès janvier 2024, mais aussi le prolongement du RER E à Nanterre-La Folie en avril 2024.

Mais de notre côté, on se concentrera surtout sur les précisons apportées par la régie des transports franciliens sur l'intégration du Pass Navigo sur iPhone. Dans un très court paragraphe de deux lignes seulement, Ile-de-France Mobilités confirme qu'il sera possible de valider en station son Pass Navigo avec son iPhone et son Apple Watch dès le printemps 2024. Malheureusement, nous n'avons pas de date plus précise, en d'autres termes, on peut espérer que cette fonctionnalité tant attendue fasse son entrée entre la mars et juin 2024, histoire d'être totalement opérationnelle avant le coup d'envoi des JO de Paris le 26 juillet.

Le Pass Navigo sur iPhone, un bourbier pour l'IDFM

Comme dit plus haut, l'intégration du Pass Navigo sur iPhone ne date pas d'hier. Cette innovation a été promise aux Franciliens depuis 2019. Seulement, le projet s'est heurté au refus d'Apple d'utiliser les technologies NFC sur ses iPhone pour se connecter aux bornes de la RATP, notamment par peur de faire de l'ombre à sa propre solution implantée dans Apple Pay.

Comme l'ont révélé nos confrères du site l'Informé en août 2023, la marque à la pomme et IDFM ont finalement trouvé un terrain d'entente en février 2022, matérialisé par un accord d'une durée de cinq ans. “Cet épisode purement administratif n'a pas remis en cause le délai de mise en service. Nous sommes très confiants sur un lancement effectif début 2024″, avait déclaré un porte-parole d'IDFM dans les colonnes du média.