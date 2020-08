Samsung promet 3 « générations » de mises à jour sur ses Galaxy, la confusion règne

À l’occasion de la conférence Unpacked qui a eu lieu hier après-midi, Samsung a souhaité rassurer les futurs acheteurs de ses flagships en annonçant « jusqu’à trois générations » de mises à jour du système d’exploitation. Cela inclut les mises à jour de sécurité, mais aussi les nouvelles fonctionnalités. Mais cela ne veut pas dire trois mises à jour majeures d’Android. Explications.

Hier, c’était le grand jour pour Samsung. À l’occasion de sa traditionnelle conférence Unpacked estivale, la firme coréenne a dévoilé de nombreux produits : Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7 et S7+, Galaxy Buds Live et Galaxy Watch 3. Contrairement à la précédente conférence Unpacked, celle-ci était virtuelle pour cause d’épidémie mondiale de coronavirus.

Lire aussi – Galaxy S10, S10e et S10+ : le patch de sécurité d’août 2020 est déjà disponible

À de nombreuses reprises, Samsung a rapproché ses produits du concept de « nouveau normal », où le télétravail et la distanciation sociale sont les nouvelles normes pour beaucoup d’entre nous. La firme présente le Galaxy Note 20 comme un outil de travail par excellence. Et pour convaincre les utilisateurs de l’adopter (tout en faisant une parenthèse sur le respect environnemental et la lutte contre l’obsolescence), Samsung a fait une annonce : l’entreprise s’engage à mettre à jour le système d’exploitation de ses terminaux « jusqu’à trois générations ».

Samsung omet Android dans sa promesse

Sur la capture d’écran que nous avons réalisée à partir du livestream de la conférence, vous pouvez voir deux promesses : apporter les dernières fonctionnalités aux anciens appareils et maintenir les mises à jour de sécurité, si la plate-forme technique le permet bien sûr. Cette nouvelle politique démarre à partir du Galaxy S10. Donc à partir des terminaux qui sont en vente depuis le premier semestre de l’année dernière. Et elle concerne avant tout les gammes supérieures (S, Note et Z), même si certains Galaxy A pourraient aussi en profiter.

Le choix des mots est ici très important : la firme parle de « générations » de produit, et non d’année ou de version d’Android. Cela veut dire que la promesse concerne plus la surcouche One UI et les nouveaux logiciels qui y seront intégrés que le coeur du système d’exploitation en lui-même. Ne vous attendez donc pas à ce que le Note 20, lancé sous Android 10, bénéficie d’une mise à jour sous Android 13, par exemple. En revanche, il pourrait être compatible avec certaines applications du futur Note qui sortira en 2023.