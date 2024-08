Le dernier Galaxy Z Flip 6 fait l'objet d'une offre attractive chez Boulanger. Pendant quelques heures seulement, le smartphone pliable Samsung bénéficie d'une réduction globale de 500 euros. On fait le point sur cette nouvelle offre dans la suite de l'article.

Boulanger profite de la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour faire baisser le prix du Galaxy Z Flip 6. Jusqu'à ce soir, le smartphone Samsung proposé dans un coloris gris est au prix de revient de 699,99 euros au lieu de 1200,99 euros. La réduction de 500 euros s'effectue de cette façon : une remise immédiate de 200 euros de la part du site marchand, une autre remise de 150 euros par l'intermédiaire du coupon ZFLIP150L (à saisir au cours de l'étape de la commande) et un bonus de reprise de 150 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. Pour information, une nouvelle réduction peut être obtenue via la valeur de reprise du téléphone usagé qui sera faite par Boulanger.

Présenté lors du Galaxy Unpacked 2024 avec le Z Fold 6, le successeur du Galaxy Z Flip 5 possède un écran principal Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition de 1080 x 2640 pixels, et un écran secondaire Super AMOLED de 3,4 pouces avec une définition de 720 x 748 pixels. Le smartphone pliable de la marque Samsung dispose également d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, d'une batterie de 4000 mAh avec la charge rapide à 25W et du système d'exploitation mobile Android 14 associé à une surcouche One UI 6.1.1.

Concernant l'APN du Galaxy Z Flip 6, un capteur principal de 50 MP (ouverture f/1.8), un capteur ultra grand-angle de 12 MP (ouverture f/2.2) et une caméra selfie de 10 MP (ouverture f/2.2) dédiée aux selfies sont de la partie. Enfin, la connectivité se compose essentiellement de la norme Wi-Fi 6e, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC et d'un port USB Type-C 3.2.