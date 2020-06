Samsung Galaxy Watch 2 : lancement en août avec le retour de la lunette rotative physique

Deux ans après la sortie de la Galaxy Watch de première génération, Samsung s’apprête à lancer la Galaxy Watch 2. Elle signe le retour à un design classique marqué par la présence d’une lunette rotative physique. Celle-ci était absente des Galaxy Watch Active et Active 2, les deux versions allégées de la montre connectée de Samsung.

La Galaxy Watch de deuxième génération vient de passer sa certification FCC dont les documents dévoilent les premiers détails sur la future montre connectée de Samsung. La première Galaxy Watch avait été lancée en 2018. Depuis, nous avons eu droit à la Galaxy Watch Active, puis à la Galaxy Watch Active 2, mais pas au véritable successeur à la Watch d’origine qui compte encore parmi les meilleures montres connectées du moment.

Samsung reprend les recettes qui ont fait son succès, à savoir un design conventionnel qui trace un parfait trait d’union entre une montre classique digne des plus grands horlogers et une montre connectée moderne bardée de technologies.

Galaxy Watch 2 : ce que révèlent les documents de certification de la FCC

On en sait beaucoup plus sur les caractéristiques de la montre connectée, grâce aux documents publiés sur le site de la FCC, l’organisme américain de certification. Des numéros de modèle à la connectivité en passant par le premier aperçu de la montre elle-même, sous forme de croquis. Elle sera proposée dans une taille de 45 mm, ce qui la place entre la plus grande Galaxy Watch Active 2 (44 mm) et le Galaxy Watch grand format dont le cadran fait 46 mm.

La montre connectée sera également être proposée dans un deuxième format plus imposant dont la diagonale est pour le moment inconnu. Une chose est certaine, et c’est l’une des nouvelles les plus réjouissantes, la Samsung Galaxy Watch Active 2 aura une lunette rotative physique. Les Galaxy Watch Active et Active 2 en étaient dépourvues. La dernière embarquait néanmoins une lunette virtuelle mais celle-ci est loin de procurer la même sensation qu’une véritable lunette physique.

Pour ce qui est des caractéristiques, ont sait juste que la montre sera déclinée en 4 versions : deux de tailles différentes avec une connectivité WiFi + 4G via le support eSIM. Les deux autres modèles seront proposés en version WiFi uniquement. De précédentes fuites annonçaient également une meilleure autonomie et 8 Go de stockage pour la Galaxy Watch 2.

D’après le site SamMobile, Samsung lancerait également une version en titane. Elle sera logiquement plus coûteuse que les modèles en aluminium et en acier inoxydable. Enfin, le lancement de la Galaxy Watch 2 est annoncé pour le mois d’août. Samsung le présenterait au même moment que la Galaxy Note 20. D’autres produits dont les tablettes Galaxy Tab S7 et S7+ sont également attendus au cours de la conférence Samsung.