La Samsung Galaxy Watch 3 de Samsung a un prix, et il est élevé

La Galaxy Watch 3 de Samsung se fait attendre, mais les infos pleuvent. Evan Blass, le célèbre leakeur, indique aujourd’hui que la montre serait déclinée en neuf modèles distincts. De plus, il donne une fourchette de prix, et il faudra casser sa tirelire pour s’offrir une Watch 3.

La Samsung Galaxy Watch 3 succédera à la Galaxy Watch première du nom, le constructeur étant passé directement au chiffre 3 pour éviter toute confusion avec l’Active 2. Aujourd’hui, le célèbre Evan Blass, spécialisé dans les leaks en tout genre, nous donne plus d’info sur le produit.

There will be 9 distinct Galaxy Watch3 configurations: – 45mm Black Titanium Bluetooth

– 45mm Black Stainless Steel BT

– 45mm Black SS LTE

– 45mm Silver SS BT

– 45mm Silver SS LTE

– 41mm Silver SS BT

– 41mm Silver SS LTE

– 41mm Bronze/Gold SS BT

– 41mm Bronze/Gold SS LTE — Evan Blass (@evleaks) July 1, 2020

Blass dit en effet que la montre sera déclinée en neuf versions, pas une de moins ! Ce ne sont pas là des modèles à part, mais des déclinaisons de couleurs, de matériaux (la montre étant soit en acier inoxydable soit en titane) ou même de connectivité. Certaines se contenteront du Bluetooth tandis que les autres seront connectées au réseau 4G. Notons que deux modèles seront vendues : un avec un cadran de 45 mm et un autre avec un cadran de 41 mm.

Evan Blass donne également une fourchette de prix pour ces montres. Elles ne seront pas vendues au même tarif, mais il faudra compter entre 400 dollars et 600 dollars pour s’en procurer une. Rappelons que le modèle de base de la Galaxy Watch 1 avait été lancé à 330 dollars.

Présentation le 22 juillet

La Galaxy Watch 3 a tellement fuité qu’elle n’aura plus aucun secret à nous dévoiler lors de sa présentation. Cette dernière, selon les rumeurs, se tiendrait en ligne le 22 juillet prochain. Les écouteurs sans fil Galaxy Buds devraient également être officialisés.

Les caractéristiques du produit ont fuité, et on sait que la montre aura une dalle AMOLED tactile, un capteur cardiaque, un GPS et sera résistante à l’eau. On sait également qu’elle disposera d’un cadran rotatif. Il y a même eu des premières images qui sont apparues sur le net. Enfin, le système d’exploitation de la montre, Tizen OS, s’est montré lui aussi et on a désormais une idée de ce à quoi vont ressembler les nouveaux cadrans.

Quoi qu’il en soit, il faudra faire preuve d’encore un peu de patience avant de se procurer ce nouveau modèle de montre connectée.