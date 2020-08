Galaxy Watch 3 : une mise à jour débloque l’oxymètre, la France y aura bientôt droit

La Galaxy Watch 3 accueille sa première mise à jour. Elle intègre de nouvelles fonctionnalités dédiées à la mesure du taux d’oxygène dans le sang, à savoir le SpO2 et VO2 Max. Seulement, les utilisateurs français devront patienter un peu avant d’en profiter.

La Samsung Galaxy Watch 3 accueille d’ores et déjà sa première mise à jour. Ce patch intègre de nouvelles fonctionnalités dédiées à la mesure du taux d’oxygène dans le sang, à savoir le SpO2 et le VO2 Max. Pour rappel, le Sp02 (pour saturation pulsée en oxygène) est également appelé oxymétrie colorimétrique. C’est une méthode utilisée pour quantifier la saturation en oxygène de l’hémoglobine au niveau des capillaires sanguins.

Quant au VO2 Max, il s’agit ni plus ni moins de la quantité maximale d’oxygène que le corps consomme lors d’un effort physique intense par unité de temps. Son unité de mesure est un peu particulière : en millilitres par minute et par kilo. Notez que cette mise à jour ajoute également d’autres fonctionnalités liées à la qualité du sommeil. Les coureurs pourront aussi profiter de données supplémentaires pour la course à pied.

Pas d’ECG à l’horizon

Lors de la présentation de la Galaxy Watch 3, Samsung a fait la promotion d’un électrocardiogramme. Malheureusement, le constructeur n’a pas implémenté l’ECG via ce patch. La fonctionnalité n’est visiblement pas tout à fait prête et nécessite du développement supplémentaire. Comme il s’agit de données médicales, l’intégration du Sp02 et du VO2 Max sur la Galaxy Watch 3 est soumise à la mise en conformité de certaines normes internationales, notamment celles liées aux exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles pour les oxymètres de pouls (ISO 80601-2-61:2017).

À l’heure actuelle, Samsung attend que l’organisme de normalisation de chaque pays valide l’ajout des deux fonctionnalités. C’est par exemple le cas de l’AFNOR, l’association française de normalisation. Voilà pourquoi la mesure du taux d’oxygène dans le sang n’est pas encore disponible en France, en Algérie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou encore en Thaïlande. Le SpO2 et le VO2 Max devraient donc être disponibles d’ici quelques jours ou quelques semaines au plus tard sur les Galaxy Watch 3 françaises.

Source : 9To5Google