Galaxy Tab S7+ : cette future concurrente de l’iPad Pro profiterait aussi du Snapdragon 865+

Samsung préparerait une nouvelle tablette haut de gamme appelée Galaxy Tab S7+. Censée concurrencer frontalement l’iPad Pro, cette tablette serait équipée du Snapdragon 865+ que Qualcomm a récemment présenté. Elle serait également pourvue d’une dalle QHD de 12,4 pouces et d’une batterie de 100090 mAh compatible charge rapide 45 watts.

Les rumeurs affirment que Samsung préparerait le lancement d’une tablette haut de gamme appelée Galaxy Tab S7. Celle-ci pourrait être officialisée lors de la conférence Unpacked qui aura lieu au début du mois d’août et dont le principal sujet sera le Galaxy Note 20. Il y a un mois, nous rapportions dans nos colonnes que la Galaxy Tab S7 pourrait se décliner en une version « Plus », comme c’est le cas dans le catalogue de smartphones.

Côté fiche technique, cette première fuite à propos de la Galaxy Tab S7+ indiquait que son écran mesurerait 12,4 pouces, avec définition QHD et rétroéclairage AMOLED, et que son chipset serait un composant Qualcomm haut de gamme. La tablette avait également obtenu trois certifications : 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.0. Voilà un premier portrait plutôt haut de gamme et un positionnement similaire à celui de l’iPad Pro 12.4 de chez Apple.

Snapdragon 865+ comme le Galaxy Note 20 Ultra

Cette semaine, nous en apprenons davantage sur la tablette, grâce au site indien SamMobile, également à l’origine de la première fuite. Ce dernier entre un peu plus dans le détail de la fiche technique en spécifiant particulièrement la plate-forme qui l’animera. Il s’agirait du Snapdragon 865+, cette déclinaison surcadencée du chipset qui anime tous les flagships Android depuis le début de l’année. Elle devrait également être intégrée au Galaxy Note 20 Ultra. Le chipset serait ici accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage selon les configurations.

L’écran AMOLED de la Galaxy Tab S7+ mesurerait bien 12,4 pouces. Son ratio serait 16/10e. Sa définition serait légèrement supérieure à celle d’un écran QHD : 2800 x 1752 pixels. Un lecteur d’empreinte digitale serait présent en dessous. Un capteur selfie de 8 mégapixels, un double capteur photo 13+5 mégapixels à l’arrière et une batterie de 10090 mAh complètent l’ensemble. Celle-ci serait compatible avec la charge rapide 45 watts, contrairement à la Galaxy Tab S7. Reste désormais à connaître son prix et sa date de sortie. Rendez-vous en début de mois prochain pour le savoir.

Source : SamMobile