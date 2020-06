Le Galaxy Note 20 Ultra serait équipé du Snapdragon 865+ et d’un nouveau S Pen

Plusieurs caractéristiques du Galaxy Note 20 Ultra ou Galaxy Note 20+ se dévoilent dans une nouvelle fuite. Le smartphone serait l’un des premiers à embarquer le Soc Snapdragon 865+. Il disposerait également d’un nouvel écran LTPO moins énergivore et d’un S Pen amélioré. On fait le point sur les dernières infos.

Comme l’année dernière, la série Galaxy Note devrait être composée de deux modèles : un Galaxy Note 20 stardard et un Note 20 grand format. Les noms Galaxy Note 20 Ultra et Galaxy Note 20+ qui alimentent les rumeurs depuis quelques semaines font référence à un seul et unique modèle.

Aux dernières nouvelles, on se dirige donc vers une nomenclature inspirée de la série S20. C’est ce que confirme le leaker Ice Univerce dont la dernière publication dévoile une flopée de détails sur les caractéristiques de ce qu’il convient désormais d’appeler le Galaxy Note 20 Ultra.

C’est l’une des grosses informations de cette fuite. Qualcomm va réitérer l’expérience du Snapdragon 855+ que l’on retrouve au cœur de nombreux smartphones haut de gamme sortis dans la deuxième moitié de 2019. Un Snapdragon 865+ est au programme et le Galaxy Note 20 Ultra serait aux premières lignes pour le recevoir. Pour les utilisateurs européens, ce sera plutôt le nouvel Exynos 992 gravé en 6 nm.

Ice Universe annonce également des nouveautés au niveau des capteurs photo, mais aussi du S Pen, sans entrer dans les détails. On sait néanmoins que le Galaxy Note 20 Ultra sera équipé d’un quadruple capteur photo avec un module principal de 108 mégapixels, le même que l’on retrouve à l’intérieur du S20 Ultra. Enfin, l’écran aurait une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en définition QHD+ .

L’impact de la dalle sera moins important sur l’autonomie du smartphone grâce à l’usage de la technologie LTPO, une première sur le marché des smartphones. Il se murmure également que le futur iPhone 13 sera équipé du même type d’écran, à l’instar des derniers Apple Watch. Si l’information se confirmait pour le Note 20 Ultra, Samsung prendrait de court son rival de Cupertino. En en saura plus dans les semaines à venir en attendant, l’officialisation du smartphone en août.

— Ice universe (@UniverseIce) June 19, 2020