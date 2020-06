Apple pourrait dévoiler deux nouveaux iPads dans les prochains mois. Selon MacRumors, la firme de Cupertino prévoirait de présenter un iPad au format classique cette année, ainsi qu’un iPad Mini en 2021 avec une nouvelle taille d’écran. Des nouveautés qui rafraîchiraient la gamme sans pour autant la bousculer.

Deux nouveaux iPads dans les prochains mois ! Apple pourrait donner un sacré coup de jeune à sa ligne de tablettes en remettant au goût du jour deux modèles existant, mais en leur donnant une nouvelle taille d’écran. C’est en tout cas ce que croit savoir Ming-Chi Kuo, célèbre analyste spécialisé Apple qui a ses entrées dans l’entreprise et qui ne se trompe que très rarement.

C’est dans une note récupérée par le site MacRumors que Ming-Chi Kuo indique d’Apple pourrait faire deux annonces importantes dans les prochains mois concernant ses iPads. Un nouvel iPad de 10,8 pouces pourrait ainsi être présenté en septembre ou en octobre.

Deux pour le prix d’un

Ce modèle pourrait être une nouvelle version de l’iPad de 7e génération (10,2 pouces) ou de l’iPad Air (10,5 pouces). Il ne viendrait pas remplacer l’iPad Pro, la star d’Apple actuellement, qui propose des tailles de 11 et 12,9 pouces.

Un iPad Mini pourrait également être annoncé, mais en 2021. Ce modèle viendrait changer un petit peu le produit, puisque l’écran passerait d’une taille de 7,9 pouces pour un format de 8,5 pouces. Un agrandissement compréhensible quand on voit que la taille de 7 pouces est maintenant atteinte par certains smartphones. L’iPad Mini est l’un des produits qui a le moins évolué depuis la présentation de la première version en 2013. Le dernier modèle en date est sorti en 2019 et incluait le processeur Apple A12.

Ming-Chi Kuo indique également que ces tablettes seraient fournies avec une alimentation (optionnelle) de 20 Watts. Avec ces deux tablettes, Apple donnerait donc un coup de jeune à un format de plus en plus délaissé. Le retour des iPads sur le devant de la scène avec ces deux nouvelles tailles d’écran serait une bonne nouvelle pour les adeptes des ardoises tactiles. On rappelle qu’Apple mise particulièrement sur son iPad Pro ces derniers temps, et particulièrement sur sa capacité à se transformer en ordinateur d’appoint.

Source : MacRumors