Samsung Galaxy S26 Ultra : ce choix controversé du constructeur va diviser les utilisateurs, pourtant c’est probablement une bonne nouvelle

Les rumeurs s'enchaînent et se contredisent à propos de la fiche technique du Galaxy S26 Ultra. Comme chaque année, le point de friction pour les utilisateurs se trouve du côté du processeur, qui fait l'objet d'une stratégie bie précise en fonction des régions du globe. Mais il se pourrait bien que le prochain flagship fasse un choix radical pour à ce sujet.

C'est à se demander à quoi joue Samsung. Si les dernières rumeurs à propos de son Galaxy S26 Ultra sont vraies, le constructeur coréen a opéré un certain de choix qui risquent de fortement diviser les utilisateurs. Jusqu'à maintenant, ces derniers concernaient avant tout le design du smartphone. Ces dernières semaines, on a notamment pu apercevoir un nouveau bloc photo très différent des précédents, ainsi qu'un coloris qui ne cherche pas vraiment à être discret.

Mais tout cela n'est qu'esthétique et, pour beaucoup, relativement secondaire. En effet, il y a un détail technique qui fait frissonner les fans de Galaxy : le processeur. Chaque année, c'est la même rengaine. Le Snapdragon de Qualcomm ou l'Exynos maison de Samsung ? Généralement, la firme coupe la poire en deux. Certaines régions ont droit au Snapdragon, les autres à l'Exynos. Or, depuis des années, le CPU de Samsung souffre d'une bien mauvaise réputation comparé à son homologue.

Sur le même sujet – Voici les premières images du Galaxy S26 Ultra, Samsung a opté pour un tout nouveau design

Le Galaxy S26 Ultra pourrait diviser sur son processeur

Autant dire que les récentes fuites sur le sujet n'ont pas été accueillies avec beaucoup d'enthousiasme. Fin septembre, nous apprenions que Samsung prévoirait en effet d'équiper l'intégralité des Galaxy S26 de son nouveau processeur maison, l'Exynos 2600. Si cette rumeur se vérifie, il s'agira d'une première depuis 4 ans pour la gamme. Quelques jours plus tard, de nouveaux bruits de couloir sont d'ailleurs venu confirmer cette théorie.

Mais reste la question du modèle Ultra. La semaine dernière, certains affirmaient encore le flagship serait le seul à bénéficier d'un processeur Snapdragon. Mais un récent rapport du média coréen Yna vient enterrer cet espoir. Selon ce dernier, Samsung aurait bel et bien opté pour un Exynos 2600 sur son smartphone le plus puissant. Mais est-ce une si mauvaise nouvelle ? Pas sûr.

En effet, toujours selon Yna, le nouveau processeur de Samsung serait 6 fois plus performant sur les tâches IA que la puce A19 d'Apple. Il serait également 15% plus puissant sur la partie CPU et 75% sur la partie GPU que son prédecesseur. La comparaison serait même avantageuse par rapport au Snapdragon 8 Elite Gen 5 : 30% plus puissant sur l'IA, et 29% sur le GPU.

Source : Yna