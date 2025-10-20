Le Galaxy S26 serait plus performant que l’iPhone 17

L'année du renouveau pour Samsung ? Après une période difficile, l'entreprise aurait réussi sa transition aux puces de 2 nm. L'Exynos 2600 des Galaxy S26 surpasserait ainsi l'A19 Pro des iPhone 17 Pro.

Si on n'attend pas beaucoup des nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung en termes d'écran ou d'appareil photo, la génération à venir pourrait bien créer la sensation en matière de performances. L'hégémonie d'Apple, pendant longtemps incontestée, est peut-être sur le point de se terminer. On a déjà vu que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm n'a rien à envier à la puce A19, le constat serait similaire pour l'Exynos 2600, le SoC développé par Samsung et qui équipera les Galaxy S26.

D'après les informations de Jukanlosreve, source qui s'est révélée fiable à de maintes reprises au cours des derniers mois, l'Exynos 2600, gravé selon un procédé en 2 nm, serait six fois plus performant que l'A19 Pro des iPhone 17 Pro au niveau du NPU, le composant chargé de faire tourner les modèle de langage locaux et les fonctionnalités basées sur l'IA. La puce de Samsung délivrerait aussi des performances 75 % supérieures pour le GPU et 14 % pour le CPU dans les scénarios multitâche. L'Exynos 2600 serait aussi meilleur que le Snapdragon 8 Gen 5 Elite en ce qui concerne le NPU et le GPU, de l'ordre de 30 %.

L'Exynos 2600 aussi pour le Galaxy S26 Ultra

Bien entendu, ces données doivent être prises avec du recul et on ne sait pas encore si l'Exynos 2600 présentera de véritables avantages par rapport à ses concurrents pour l'expérience utilisateur. Il est aussi possible que Samsung soit contraint de brider son SoC sur les Galaxy S26 afin de limiter la production de chaleur et la consommation énergétique.

Toujours d'après Jukanlosreve, Samsung devrait intégrer son Exynos 2600 sur les Galaxy S26, S26 et S26 Ultra en Europe et en Corée du Sud. Aux États-Unis, en Chine et au Japon, c'est le Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui devrait propulser ces appareils. Souvent raillés pour leurs performances ou leur consommation énergétique ces dernières années, les puces Exynos pourraient effectuer un retour presque inespéré en 2026. D'ailleurs, Samsung pourrait même récupérer des clients partis chez TSMC tant l'architecture de son nœud 2 nm serait maitrisée.