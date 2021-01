Galaxy S21 : vers un retour au plastique pour la face arrière du smartphone ?

Le dos du Galaxy S21 pourrait être composé de matière plastique. C'est en tout ce qu'affirment deux leakers réputés, à savoir Roland Quandt et Max Weinbach (qui officie pour le site Android Police). Les Galaxy S21+ et S21 Ultra profiteraient d'un verre de protection Gorilla Glass Victus, comme sur les Galaxy Note 20.

Comme vous le savez peut-être, ce mois de janvier 2021 sera marqué par la présentation officielle des Galaxy S21. Samsung compte dévoiler ses nouveaux flagships le 14 janvier 2021 lors d'une conférence en ligne. Aux côtés des trois smartphones seront également présentés les Galaxy Buds Pro, les nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit active de la marque.

En amont de cette conférence, Samsung va dédier un autre évènement digital à son processeur Exynos 2100 ce 12 janvier 2021. C'est la première fois que le constructeur consacre une conférence pour une puce de smartphone. Et bien évidemment, les rumeurs et bruits de couloirs au sujet des Galaxy S21 se multiplient à l'approche de la présentation officielle.

Du polycarbonate pour le dos du S21

Ainsi et selon deux leakers réputés, à savoir Roland Quandt et Max Weinbach (qui officie notamment pour le site Android Police), Samsung aurait opté pour du polycarbonate, une matière plastique composée de plaques transparentes superposées. Ce matériau a l'avantage d'être particulièrement résistant, inflammable, et difficilement déformable.

Quant aux modèles les plus chers, les Galaxy S21+ et S21 Ultra profiteraient eux d'un verre de protection Gorilla Glass Victus sur les faces avant et arrière. Pour rappel, il s'agit d'un dernier verre de protection de la société Corning. Il a été introduit durant l'été 2020 sur le Galaxy Note 20 Ultra et il est capable de survivre à des chutes de 2 mètres.

Comme le suggèrent nos confrères d'Android Police, l'utilisation de matériaux plastiques pour le Galaxy S21 pourrait permettre à Samsung de proposer son smartphone sous la barre des 900 €. Pour rappel, le constructeur avait procédé de la même manière pour faire baisser la facture du Galaxy Note 20. En effet, la firme sud-coréenne avait opté pour un “glasstic”, un plastique qui reproduit un effet verre.

Le résultat était plutôt satisfaisant, offrant d'ailleurs un ressenti au toucher assez granuleux, assez proche d'un dos en verre au final. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre la présentation officielle des Galaxy S21 ce 14 janvier 2021 pour en avoir le cœur net.

