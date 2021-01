Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra officiels : Samsung place la barre toujours plus haut

Les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont officiellement lancés. Moins chers, plus designs, plus performants, meilleurs en photo et profitant d'une meilleure autonomie, les nouveaux flagships du géant sud-coréen sont de sortie et ils ont tout pour remporter un franc succès en ce début d'année.

Voilà quelques mois déjà que des informations concernant les Galaxy S21 fuitent à tous azimuts. Si certaines sont finalement avérées, d’autres sont fausses ou devront attendre la prochaine itération de smartphones de Samsung. Mais on y est : la marque sud-coréenne vient d’officialiser ses trois nouveaux modèles que sont les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra ! Les attentes sont-elles à la hauteur des espérances ? On vous laisse en juger, mais voici un condensé de tout ce qu’il faut retenir des nouveaux flagships de la marque Samsung. Allez en route, on est déjà parti.

Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Ecran 6.2"

FHD+

120hz

2400 x 1080 pixels

Gorilla Glass 7 6.7"

FHD+

120hz

2400 x 1080 pixels

Gorilla Glass 7 6.8"

WQHD+

120hz

3200 x 1440 pixels

Gorilla Glass 7 Chipset Exynos 2100/ Snapdragon 888 Exynos 2100/ Snapdragon 888 Exynos 2100/ Snapdragon 888 OS Android 11 + One UI 3.1 Android 11 + One UI 3.1 Android 11 + One UI 3.1 RAM 8 Go 8 Go 12 / 16 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go 128/256/512 Go microSD Non Non Non Capteur principal 12 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2.2

64 MP téléobjectif f / 2.0 12 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2.2

64 MP téléobjectif f / 2.0 108 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2,2

10 MP Téléobjectif Zoom optique X10 f / 2,4

10 MP Zoom optique X2 f / 1,8

Autofocus laser Capteur selfie 10 MP (f / 2,2) 10 MP (f / 2,2) 40 MP (f / 2,2) Batterie 4000 mAh

Recharge 25W 4,800 mAh

Recharge 25W 5000 mAh

Recharge 25W 5G Oui Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 IP68 IP68

Samsung Galaxy S21

Le S21 représente très probablement le porte-étendard de la gamme. Il est le moins cher et le plus compact de toute la gamme avec sa taille d’écran de 6,2″. Mais l'une des grosses nouveautés du S21 concerne l’écran : Samsung a dit au revoir aux bords incurvés, qui ont pourtant fait les beaux jours de la gamme depuis le S6 Edge. Enfin presque, puisqu’on les retrouve sur le S21 Ultra évoqué ci-dessous. De quoi plaire aux plus réfractaires des bords incurvés, qui trouvaient que cette technologie entraînait trop d’erreurs de manipulation (on a vite fait de presser sur les bords quand on prend le téléphone en main). Autre nouveauté côté design : le S21 profite d'un nouveau look à l’arrière. Les capteurs photo sont logés dans un petit ilot rectangulaire aux bords arrondis, qui se détache (visuellement parlant) du reste de la partie dorsale de l’appareil.

L’appareil dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2″ en FHD+. À l’instar des modèles sortis l’an passé, le S21 profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum. Mais contrairement au S20, qui n’autorisait que deux vitesses possibles (60 ou 120 Hz), il est ici envisageable de descendre jusqu’à 48 Hz. Et la bonne nouvelle, c’est que ce taux de rafraîchissement est adaptatif : il se gère tout seul comme un grand en fonction de l’application en cours d’exécution. En clair, si vous vous contentez de consulter vos mails ou de répondre à vos messages sur Messenger, il utilisera une vitesse peu élevée. Mais dès lors que vous lancez un jeu comme un FPS, la vitesse se réglera sur du 120 Hz. Objectif de la manœuvre : réduire la consommation de la batterie.

Le cœur du S21 palpite à l’aide d’un Exynos 2100, le premier SoC de Samsung gravé en 5 nm. Le smartphone est d’ailleurs compatible 5G et, contrairement à l’édition sortie l’an passé, il n’existe pas de version 4G moins chère. On attend désormais d’avoir l’occasion de tester les performances de ce nouveau processeur qui seront, on l’espère, aussi bonnes que celles d’un Snapdragon 888 (c’est du moins ce que Samsung laisse envisager). Rappelons que ce dernier équipe la version états-unienne du S21, mais pas la version européenne. Pourquoi une telle disparité ? Les réponses à cette question se trouvent dans notre dossier consacré au sujet. Enfin, l’appareil dispose de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go d’espace de stockage selon la version choisie.

L’autonomie du S21 est quant à elle assurée par une batterie de 4000 mAh. À ce niveau, rien ne change par rapport au Galaxy S20 sorti l’an passé. Samsung promet néanmoins une meilleure gestion de la batterie via le trio « One UI 3.0 + Android 11 + vitesse de rafraîchissement adaptative ». On espère que ce sera réellement le cas, l'autonomie restant l’un des points noirs des précédentes éditions de Galaxy S.

Enfin, dernier point et non des moindres : côté photo, le S21 profite de 3 capteurs à l'arrière. On y trouve un capteur principal de 12 MP, un ultra-grand-angle de 12 MP lui aussi, et un téléphoto de 64 MP. Et à l’avant, on profite d’un capteur de 10 MP pour les selfies.

Samsung Galaxy S21+

La fiche technique du Galaxy S21+ est très proche de celle du S21. L’appareil dispose lui aussi d’un Exynos 2100 en guise de SoC. Il est donc lui aussi compatible 5G et profite également de 8 Go de RAM, et de 128 ou 256 Go d’espace de stockage. La partie est également identique à celle du S21 : 3 capteurs à l’arrière (12 + 12 + 64 MP) et 1 à l’avant (10 MP).

Quelques différences sont cependant à noter. D’une part, l’appareil est plus grand, puisque son écran mesure 6,7″. Et d’autre part, il profite d’une batterie de 4 800 mAh, ce qui devrait lui assurer une meilleure longévité.

Enfin, l’appareil supporte la technologie UWB (Ultra Wide Band), un protocole de communication sans fil à courte portée qui fonctionne par ondes radio à des fréquences très élevées. Grâce à elle, il est possible d'avoir des « connexions intelligentes et transparentes entre les appareils qui peuvent répondre à un large éventail de besoins, des paiements à distance sécurisés à la localisation d'une télécommande manquante », explique Samsung.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Comme l’an passé, le Galaxy S21 Ultra est le modèle le plus grand et le plus cher de la fratrie. Il est également le mieux doté en matière de photo et de batterie. Et c’est aussi le seul à disposer de bordures incurvées sur la face avant. Les bords sont cependant moins prononcés que ceux du S20 Ultra, Samsung ayant visiblement décidé de tirer un trait sur les bordures réellement incurvés.

Côté affichage, on profite d’un écran en 6,8″ qui profite d’une définition en WQHD+ (3088 x 1400 pixels). Autre petite différence par rapport aux deux autres modèles : le S21 Ultra est capable de descendre sa vitesse de rafraîchissement à 11 Hz . Le 120 Hz est quant à lui au rendez-vous, comme sur les autres modèles. La vitesse étant également adaptative, comme sur les S21 et S21+, le modèle Ultra devrait luiu aussi profiter d'une meilleure gestion de autonomie.

Si le S21 Ultra profite lui aussi d’un Exynos 2100, il est encore mieux loti en mémoire que ses petits frères : il profite en effet de 12 ou 16 Go de RAM en fonction du modèle retenu, tandis que sa capacité de stockage s’étend de 128 à 512 Go. Sa batterie n’est pas en reste, puisqu’on a droit à un module de 5000 mAh.

Quant à la partie photo, le S21 Ultra fait là aussi office de champion toute catégorie. L’appareil bénéficie d’un capteur grand-angle de 108 MP, d’un ultra-grand-angle de 12 MP et de 2 téléphotos : les deux font 10 MP chacun, mais l’un possède une ouverture en f/2.4 quand celle de l’autre est de f/4.9. Et l’un profite d’un zoom optique en 3x, tandis que celui de l'autre opère en 10x. Enfin, l’appareil permet de filmer en 4Kà 60 Hz sur l’ensemble des capteurs.

Dernière nouveauté : le S20 Ultra est compatible avec le S Pen de Samsung. Jusqu’alors réservé à la gamme des Note, le petit stylet débarque sur le flagship. Notez en revanche que le S Pen ne se range pas « dans » le téléphone, mais dans la coque de l’appareil.

Prix et date de lancement des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra

Tous les modèles de S21 seront disponibles à compter du 29 janvier. Le prix du S21 démarre à 859 €, quand celui du S21+ commence à 1059 €. Quant au S21 Ultra, vous vous en doutez, il s’agit du modèle le plus onéreux de la gamme puisqu’il s’affiche à partir de 1259 €. S'il est dès à présent possible de précommander les Galaxy S21, les plus chanceux auront la possibilité de recevoir un coloris spécialement commercialisé durant la période de précommande.