L’anneau Galaxy Ring devrait surveiller la température de la peau et détecter les ronflements

On sait déjà que la Galaxy Ring devrait révolutionner le suivi de la santé personnelle, en offrant une gamme de fonctionnalités qui pourraient donner du fil à retordre aux traqueurs de fitness traditionnels.

Les récentes découvertes dans l'application Samsung Health, menées par Android Authority, ont dévoilé quelques fonctionnalités que l’on peut attendre de la première bague connectée de Samsung, la Galaxy Ring. Bon nombre de ces fonctionnalités devraient sembler familières aux utilisateurs de la Galaxy Watch.

Au cœur des fonctionnalités de la bague Galaxy Ring se trouve sa capacité à suivre le rythme cardiaque et les niveaux de stress. Cette surveillance continue peut fournir aux utilisateurs des informations précieuses sur leur santé et leur bien-être tout au long de la journée. Mais les capacités de l'anneau ne s'arrêtent pas là.

La Galaxy Ring va partager plusieurs fonctionnalités avec la Galaxy Watch

Selon Android Authority, la bague Galaxy Ring mesurera également la température de la peau, une fonction qui pourrait s'avérer particulièrement utile pour prédire le cycle menstruel ou détecter de la fièvre. Il s’agit là d’une technologie déjà présente sur les montres Galaxy Watch de la société.

En plus de cela, les utilisateurs pourront également compter sur la détection des ronflements. Toutefois, cette fonction nécessitera que le smartphone de l'utilisateur soit à proximité et en charge, ce qui suggère une approche collaborative entre l'anneau et d'autres appareils de l'écosystème Samsung.

Si ces fonctions ne sont pas révolutionnaires en soi, leur intégration dans un anneau pourrait changer la donne. La bague Galaxy Ring pourrait constituer une alternative moins gênante aux smartwatches, notamment pour le suivi du sommeil et la surveillance de la santé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Plusieurs leakers estiment que le prix de la bague Galaxy Ring se situera entre 300 et 350 euros, ce qui la positionnera comme un appareil de suivi de la santé haut de gamme. Des rumeurs font également état d'un modèle d'abonnement pour Samsung Health, similaire à Fitbit Premium, qui pourrait débloquer des fonctionnalités supplémentaires pour un coût mensuel inférieur à 10 euros. On en saura évidemment plus dès la semaine prochaine à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked de Samsung à Paris, le 10 juillet.