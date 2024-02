Galaxy Ring : on connaît son autonomie et c’est une très bonne surprise

On sait encore peu de choses sur l'anneau connecté de Samsung, le Galaxy Ring. Son autonomie théorique a néanmoins été annoncée par le constructeur coréen et elle est assez élevée.

Depuis l’officialisation du Galaxy Ring, l'anneau connecté de Samsung, le constructeur se garde bien de trop en dire. Les informations sont distillées au compte-gouttes et il a fallu attendre la présentation de l'appareil au MWC 2024 pour en apprendre un peu plus. Concernant son design, on sait que 9 tailles seront disponibles au lancement, de 5 à 13, et que vous pourrez choisir entre 3 coloris : noir, argent et or. Comme on pouvait s'y attendre, le Galaxy Ring est résolument tourné vers le suivi de la santé des utilisateurs.

Les différents capteurs présents à l'intérieur récupèrent des données sur le sommeil en fonction de notre fréquence cardiaque et de notre respiration par exemple. Ils peuvent aussi calculer les cycles menstruels et prédire les périodes de fertilité. L'anneau sera couplé à l'application Samsung Health à laquelle il faudra se référer pour visionner les informations. Mais pendant combien de temps le Galaxy Ring va pouvoir faire tout ça avant de passer par la case recharge de la batterie ?

Le Galaxy Ring de Samsung va tenir longtemps avant de devoir être rechargé

Les équipes de Financial News ont obtenu la réponse de la bouche de Hon Pak, chef de l'équipe de santé numérique de la division Samsung Electronics MX. Le Galaxy Ring a une autonomie comprise entre 5 et 9 jours. Une telle endurance est rendue possible par l'absence d'écran et plus généralement d'affichage quelconque. Rappelons également que plus la taille choisie pour l'anneau sera grande, plus sa batterie sera performante. Les gros doigts sont donc avantagés à ce niveau-là.

À titre de comparaison, le Oura Ring 3, dernière itération en date, a une autonomie théorique de 4 jours sur une seule charge. Le Galaxy Ring ferait donc mieux même en se basant sur l'estimation la plus pessimiste. Il faudra bien sûr voir comment se vérifient les chiffres à l'usage. L'anneau connecté de Samsung n'a pas encore de prix ou de date de sortie précise, mais on pense qu'il devrait arriver vers l'été 2024.