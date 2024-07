Samsung s'apprête à lancer sa première bague connectée. La Galaxy Ring devrait être disponible dans quelques jours en France. Mais son prix est plus élevé que ce que l'on pouvait penser.

Samsung a annoncé sa première bague connectée Galaxy Ring lors du MWC 2024. Mais depuis, la communication autour du produit a été quasi inexistante, pouvant même nous faire douter quant à une disponibilité dès cette année. Mais les dernières nouvelles sont rassurantes et la Galaxy Ring devrait bien connaître son lancement officiel très bientôt.

D'après les informations de Dealabs Magazine, la Samsung Galaxy Ring sera bien présente à la grande conférence Galaxy Unpacked du 10 juillet 2024, lors de laquelle seront également annoncés les smartphones pliants Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, ainsi que les montres connectées de la série Galaxy Watch 7. L'événement se tiendra à Paris, Samsung étant un partenaire des Jeux Olympiques.

Une sortie cet été, un prix élevé

Encore mieux, la bague connectée serait disponible en France dès le 19 juillet 2024, après une potentielle période de précommande. Nous pouvions craindre qu'il faille attendre encore plusieurs mois après sa présentation, cela ne devrait pas être le cas. Les bonnes nouvelles s'arrêtent là, puisque le prix du wearable a, lui aussi, fuité, et il est salé. La Galaxy Ring coûterait 449 euros en France, un tarif plus élevé que bien des smartwatches de la marque.

Ce prix substantiel risque de freiner l'adoption massive de cette technologie. On ne peut qu'espérer que Samsung baisse ses prix avec les générations suivantes ou propose des offres de lancement intéressantes pour faire passer la pilule. À titre de comparaison, Oura Ring, une référence sur ce marché, propose un modèle à 329 euros et un autre à 399 euros. Un abonnement à 5,99 euros par mois est par contre requis pour profiter de toutes les fonctions de suivi de la santé. Si Samsung est aussi complet qu'Oura et met à disposition toutes les fonctionnalités de la bague sans abonnement supplémentaire, alors on pourra estimer que la Galaxy Ring est plus que compétitive, mais nous n'avons pas encore ces informations à disposition.

Comme déjà communiqué par Samsung, la Galaxy Ring se déclinera en neuf tailles (de 5 à 13) et trois coloris : noir, or et argent.

Source : Dealabs Magazine