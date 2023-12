Samsung intègre une IA dans votre réfrigérateur pour vous aider à cuisiner

Samsung élève la barre de l'innovation dans l'électroménager avec son nouveau réfrigérateur équipé d’intelligence artificielle. Il intègre une technologie de reconnaissance visuelle avancée et d'autres fonctionnalités intelligentes.

À l'occasion du prochain CES 2024, Samsung annonce une série d'appareils ménagers intelligents, dont le réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex avec AI Family Hub+. Ces appareils connectés, compatibles Matter Easy Pair via le nouveau protocole de connectivité IoT, ont en commun des fonctionnalités d’IA, à l'instar des développements récents de l’entreprise dans le domaine de la domotique pour la configuration des objets connectés depuis les smartphones Galaxy.

En plus de la gestion intelligente des aliments, le réfrigérateur propose plusieurs fonctionnalités avancées. Le Fridge Manager qui permet de surveiller l'état du filtre à eau et alerte l'utilisateur lorsqu'il est temps de le remplacer. De plus, l'écran, alimenté par Tizen, offre des fonctionnalités multimédias comme la possibilité de regarder des vidéos YouTube, de contrôler des appareils domestiques intelligents compatibles SmartThings, de jouer de la musique, de dupliquer l'écran d'un smartphone et même de regarder TikTok !

L’IA de votre réfrigérateur Samsung va pouvoir reconnaître vos aliments

Le réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex avec AI Family Hub+ de Samsung est doté d'AI Vision Inside, une fonctionnalité alimentée par une caméra interne qui reconnaît jusqu'à 33 types d'aliments différents. Cette technologie améliore la reconnaissance des aliments grâce à un vaste ensemble de données de près d'un million de photos d'aliments. Les utilisateurs peuvent éditer les articles stockés dans le réfrigérateur via l'écran tactile, ajouter des dates d'expiration et recevoir des notifications lorsque ces dates approchent.

Grâce à l'intégration de Samsung Food, Samsung Health et SmartThings, le réfrigérateur peut recommander des recettes adaptées aux préférences diététiques et de santé des utilisateurs. On peut ajouter nos préférences alimentaires, telles que sans produits laitiers, fusion, sans gluten, pescatarian et végan, en utilisant la fonction de personnalisation propulsée par Food AI. Par exemple, des plans de repas sur mesure peuvent être créés en connectant les profils Samsung Health des membres de la famille.

Dans le sillage de ces innovations, on espère que Samsung va également améliorer ses appareils électroménagers connectés. Tels que les lave-linge intelligents, qui peuvent notifier l'utilisateur lorsque le linge doit être retiré, adapter les cycles de lavage aux besoins de l'utilisateur, et même être contrôlés par des commandes vocales ou d'autres assistants intelligents.