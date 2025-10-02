Votre smartphone Samsung va bientôt vous éviter bien des problèmes quand vous partagez un document

La mise à jour One UI 8.5 devrait intégrer une fonction de floutage automatique des informations sensibles d'une photo sur les smartphones Samsung.

Après une version One UI 8 plutôt timide en termes de fonctionnalités, se contenant surtout d'optimiser les nouvelles options de One UI 7, Samsung travaille au développement de plusieurs nouveautés bienvenues pour sa mise à jour One UI 8.5. L'une d'entre elles va permettre aux utilisateurs de protéger facilement les informations sensibles sur les images qu'on partage avec des contacts.

Repérée par SamMobile, cette fonction, appelée tout simplement Protection de la vie privée, donne la possibilité de flouter ou de masquer automatiquement des données personnelles ou critiques sur un fichier de type image. Par exemple, quand on partage un document d'identité, on peut choisir de rendre certaines informations inaccessibles à la personne qui va le recevoir, si on estime qu'elle n'a pas besoin de certains éléments.

One UI 8.5 prend votre confidentialité à cœur

Lorsque l'utilisateur partage une image avec un mobile sous One UI 8.5, un message d'avertissement peut apparaître pour signifier que celle-ci peut contenir des informations sensibles. Il peut alors se rendre dans la section Plus du menu de partage pour accéder à la fonctionnalité Protection de la confidentialité. Le système, sans soute basé sur l'IA analyse alors le visuel plus en détail pour détecter les données qui doivent sans doute être cachées et les flouter.

Des options permettent de choisir le type de floutage et de personnaliser les éléments qui doivent être dissimulés si la fonction automatique n'a pas identifié les bons éléments. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez décider d'enregistrer la nouvelle image sur votre appareil ou de la partager directement. La fonction est déjà disponible en Chine sur One UI 8, et devrait donc arriver dans le monde entier avec One UI 8.5.

La question de la vie privée semble centrale chez Samsung en ce moment. One UI 8.5 devrait aussi fournir une fonction d'affichage privé, comme sur iPhone, permettant de dissimuler l'écran aux personnes autour de soi. Elle serait personnalisable selon qu'on souhaite cacher des photos, des applications spécifiques, des notifications…