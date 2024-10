Samsung officialise l’arrivée de la mise à jour Tizen 9 sur ses Smart TV

Samsung confirme que Tizen 9 sera disponible en 2025, avec une nouvelle fonction de sécurité maison. Des Smart TV de 2023 et 2024 prétendent à la mise à jour.

Samsung vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité de sécurité à venir pour ses Smart TV et moniteurs sous Tizen : CryptoCore. Le fabricant précise qu'elle sera rendue disponible en 2025 avec Tizen 9, officialisant alors la disponibilité d'une nouvelle mise à jour majeure du système d'exploitation pour l'année prochaine.

Il est un peu étrange d'apprendre l'arrivée de Tizen 9 en 2025 de cette manière, sans présentation en grande pompe, mais Samsung nous a habitué à ce genre d'incongruité. Même durant la dernière Samsung Developer Conference (SDC24) qui s'est tenue début octobre, le groupe avait passé sous silence cette mise à jour.

Tizen 9 avec interface One UI

La politique de mise à jour des TV étant loin d'être aussi stricte que celle des smartphones chez le constructeur, il ne faut pas s'attendre à ce que Tizen 9 soit rapidement et largement déployé. Tizen 8 n'est pour l'instant proposé que sur les Smart TV de la marque commercialisées en 2024, et commence à peine à arriver sur les modèles de 2023.

Les nouveaux produits de Samsung lancés l'année prochaine vont sans doute venir avec Tizen 9 préinstallé, nous devrions en savoir plus à ce sujet lors du CES 2025. Si le fabricant tient ses promesses (sept années de support logiciel), les Smart TV de 2023 et 2024 compatibles avec les fonctions d'IA bénéficieront d'une mise à jour.

Nous ne savons pas grand chose de Tizen 9, à part que cette version apporte donc CryptoCore. Il s'agit d'une technologie de chiffrement propriétaire, qui chiffre et déchiffre les données pendant leur transmission et leur stockage. Elle a été certifiée FIPS 140-3, une certification reconnue par plusieurs pays occidentaux, dont la France.

Tizen 9 devrait offrir une interface One UI, qui a déjà commencé à être déployée sur Tizen 8.0. One UI modifie l'écran d'accueil des Smart TV Samsung, en ajoutant notamment de nouveaux onglets. Une liste de favoris inter-plateformes de SVOD est également accessible, tandis que pour les joueurs, la Game Bar s'améliore. La Galaxy Watch peut aussi être connectée à une Smart TV sous One UI pour afficher des données et mesures sur l'écran du téléviseur.

Source : SamMobile