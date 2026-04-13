Samsung Galaxy : cette mystérieuse entreprise brique les smartphones à distance et il n’y a rien à faire pour l’en empêcher

Sur Internet, plusieurs utilisateurs rapportent faire face à un problème aussi étrange qu'inquiétant concernant leur smartphone Galaxy. Après avoir tenté une réinitialisation aux paramètres d'usine, celui-ci les prévient que leur téléphone est désormais relié à une mystérieuse entreprise capable d'espionner leurs moindres faits et gestes.

Samsung Galaxy S22 Plus

C'est un scénario digne d'un film d'espionnage. Tout commence il y a quelques mois, lorsque quelques rares internautes interpellent Samsung sur Reddit et autres forums d'entraide. Ils décrivent un problème étrange. Pour une raison quelconque, ceux-ci décident de réinitialiser leur Galaxy S22 aux paramètres d'usine. Tout se passe bien jusqu'à ce que leur smartphone se connecte au WiFi pour lancer l'installation d'Android.

Avant même de se connecter à leur compte Google, le smartphone affiche un message inattendu. “Ce Galaxy S22 n'est pas privé”, affiche en grand l'écran d'installation, précisant un peu plus que ce dernier est “géré par une entreprise”. Autrement dit, Android considère que l'utilisateur tient là un smartphone fourni par son employeur. Un détail qui est loin d'être anodin, puisque cela donne accès à un administrateur quelconque à tout un tas de données personnelles ainsi qu'à certaines autorisations sur les applications de l'utilisateur.

Le problème, c'est que les utilisateurs en question ne se sont clairement pas vus offrir leur smartphone par leur entreprise.

Sur le même sujet – Des Galaxy S22 bloqués dans une boucle de redémarrages après la dernière mise à jour

Qui se cache derrière cette entreprise qui pirate les smartphones Galaxy ?

Les utilisateurs se retrouvent alors face à un choix épineux : soit ils acceptent de livrer l'intégralité de leurs données ainsi que concrètement un accès complet à leur smartphone à une mystérieuse entreprise dont ils n'ont jamais entendu parler, soit ils jettent leur smartphone à la poubelle. En effet, le problème ne semble avoir aucune solution à l'heure actuelle. Les victimes rapportent avoir effectué des réinitialisations aux paramètres d'usine à répétition, sans succès. Le message finit toujours par réapparaître.

Pire encore, même Samsung ne semble rien pouvoir faire. Sur le forum d'entraide du constructeur, une victime de ce problème indique son ticket comme résolu. Une lueur d'espoir ? Pas vraiment. Celui-ci raconte s'être rendu chez un réparateur, dans l'espoir que celui-ci puisse flasher une version entièrement neuve d'Android sur son smartphone. Malheureusement, le réparateur n'a rien pu faire sans une preuve d'achat de la part de leur client. Ce dernier a estimé qu'il en serait de même en contactant Samsung, voire que l'opération lui coûterait encore plus cher. Sa “solution” a donc été d'acheter un nouveau smartphone.

galaxy S22 hack knox
Crédits : TheLastRedditAcct via Reddit

Mais alors, quelle est donc cette entreprise qui prétend détenir le smartphone des victimes ? Celle-ci se fait appeler Numero LLC, qui, d'après Android Authority, n'est connue par aucune administration américaine. Encore plus suspect, les smartphones indiquent que Numero LLC aura accès à leurs données à travers une application nommée SAMSUNG ADMIN, qui arbore un logo portant l'inscription “FRP UNLOCK SAMSUNG”. Vous trouvez tout cela bien suspect ? Vous avez raison.

Tout porte donc à croire que derrière Numero LLC se cache un ou plusieurs pirates, qui sont parvenus à hacker la pourtant très efficace protection logicielle Knox, probablement grâce à une faille de sécurité très sérieuse repérée récemment. Il semblerait que le malware ait été diffusé via des applications de déblocage d'Android, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer que les utilisateurs cherchent désormais à réinitialiser leur smartphone.

Pour l'heure, on ne sait rien de ces fameux pirates. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il n'existe pour le moment aucune solution à ce problème épineux. D'autres victimes expliquent avoir contacté Samsung, qui leur aurait répondu être impuissant face à la situation et leur aurait conseillé de se tourner directement vers Knox. Knox qui, à son tour, appelle les utilisateurs à s'en remettre à Samsung. On comprend que certains jettent l'éponge.


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