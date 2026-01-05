Galaxy S26 : le partenariat entre Samsung et Perplexity s’annonce bien plus poussé que prévu

Le partenariat entre Samsung et Perplexity n’est plus un secret. Mais au-delà d’une expérience enrichie de Bixby propulsée par l’IA, il pourrait prendre la forme d’une intégration plus profonde de Perplexity à l’écosystème Samsung. Découvrez dans cet article comment pourrait se manifester cette collaboration.

Bixby est l’assistant maison de Samsung et il faut dire qu’il est globalement assez mal aimé, les propriétaires d’appareils Galaxy lui préférant généralement d’autres options plus populaires, comme Gemini. Mais la firme sud-coréenne est bien décidée à reprendre les choses en main et pour tenter de faire renaître Bixby de ses cendres, elle s’allie à un grand nom de l’IA : Perplexity.

Ce partenariat s’est déjà dévoilé dans un premier aperçu et, surtout, il pourrait ne pas se limiter à une expérience enrichie de l’assistant de Samsung propulsée par l’IA. Nos confrères d’Android Authority ont en effet repéré plusieurs indices faisant penser à une intégration bien plus poussée de Perplexity au sein de l’écosystème de Samsung.

L’intégration de Perplexity à l’écosystème de Samsung s’annonce plus poussée que prévu

Ce nouveau Bixby dopé à Perplexity devrait faire ses premiers pas sur les smartphones Galaxy avec le déploiement en version stable de One UI 8.5 – la surcouche de Samsung basée sur Android 16, qui devrait être lancée en même temps que la gamme Galaxy S26 d’ici quelques semaines.

Mais ce n’est pas tout. Des lignes de code dans la dernière version de l’application Perplexity (v2.69.3) suggèrent la prise en charge d’un mot-clé exclusif : « Hey Plex ». Ce dernier, à l’image du « Hey Google » qui active Gemini sur les appareils compatibles, permettrait d’invoquer l’assistant IA directement sur les smartphones Galaxy, même lorsque l’écran est éteint.

Pour configurer puis bénéficier de cette commande vocale, les utilisateurs devront autoriser l’application à accéder à leur microphone, ainsi qu’à collecter et traiter leur empreinte vocale. Le mot-clé pourra être supprimé et l’empreinte vocale réenregistrée si besoin après la configuration. Surtout, cette prise en charge des services de détection vocale semble clairement optimisée pour les appareils Galaxy.

Enfin, Perplexity pourrait également être préinstallé sur certains produits de Samsung à l’avenir, si l’on se fie aux noms de deux nouveaux fichiers image repérés par nos confrères. Les visuels suggèrent qu’une offre Perplexity Pro pourrait être incluse lors de la configuration initiale. S’il n’est aucunement fait mention de la prochaine gamme Galaxy S26, on peut supposer qu’elle sera concernée par cette préinstallation. Toutefois, seule une confirmation de Perplexity ou de Samsung permettra d’en être sûr.