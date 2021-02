Galaxy S21 : Samsung déploie déjà la mise à jour de sécurité Android de mars 2021

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra reçoivent d'ores et déjà la mise à jour de sécurité Android du mois de mars 2021. Le patch corrige ainsi les dernières failles repérées par Google au sein de l'OS mobile. Dans la foulée, le firmware apporte plusieurs améliorations aux smartphones. On vous explique comment installer la mise à jour dès que possible.

Samsung vient de lancer le déploiement de la mise à jour G99x0ZHU1AUB7 sur les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra , rapportent nos confrères de SamMobile. Selon les témoignages collectés par le média spécialisé, le firmware est actuellement poussé sur les téléphones situés sur le territoire du Taiwan.

le patch de sécurité Android du mois de mars 2021. En parallèle, le géant de Séoul propose aussi le patch de sécurité Android sur une poignée d'autres smartphones de son catalogue, dont Dans le détail, la mise à jour pèse 387 Mo et contient. En parallèle, le géant de Séoul propose aussi le patch de sécurité Android sur une poignée d'autres smartphones de son catalogue, dont les Galaxy Note 10 . Ces derniers mois, Samsung a régulièrement déployé le patch de sécurité mensuel avant que Google ne le propose sur les Pixel.

Sur le même sujet : Samsung promet 4 ans de mises à jour de sécurité sur sa gamme Galaxy

La mise à jour améliore la performances et l'appareil photo des Galaxy S21

Ce n'est pas tout. Le changelog de Samsung met aussi en avant une poignée d'améliorations. Le fabricant assure notamment que la mise à jour “améliore les performances”, la réactivité générale et la qualité des photos. Malheureusement, le fabricant sud-coréen ne précise pas quelles améliorations ont été ajoutées. Pour vérifier si la mise jour est déjà disponible sur votre S21, il suffit de suivre la manœuvre ci-dessous :