Galaxy A32 : Samsung officialise une version 4G mieux équipée que la version 5G

Samsung officialise la version 4G du Galaxy A32, un smartphone lancé en version 5G au mois de janvier 2021. Le smartphone est visuellement identique, mais il est loin d’être identique au niveau de la fiche technique. Écran amélioré. Équipement photo renforcé. Processeur différent. Voilà un smartphone qui ne manque pas d’intérêt. Reste à connaître son prix.

Vous connaissez peut-être déjà le Galaxy A32. Du moins, sa version 5G. Nous vous l’avons présenté en janvier dernier. Il s’agit de l’un des premiers smartphones de Samsung dans la gamme A de 2021, avec le Galaxy A02 et le Galaxy A12. Il est passé un peu inaperçu en ce début d’année, car Samsung a officialisé le lendemain les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. L’artillerie lourde.

Le Galaxy A32 5G est certes moins attendu que le Galaxy A52, dont le prédécesseur est le smartphone Android le plus vendu dans le monde en 2020. Mais le A32 5G est le moins cher des smartphones 5G chez Samsung. Et ça, c’est remarquable. D’ailleurs, son lancement commercial a démarré aujourd’hui, information communiquée par Samsung France. Et son prix public conseillé est de 329 euros en version 128 Go (c’est à ce prix que vous le trouverez dans la boutique officielle de Samsung).

Parallèlement, le service de presse international de la marque a dévoilé un autre Galaxy A32 : la version 4G. C’est un smartphone qui est visuellement identique au Galaxy A32 5G. Il en reprend le quintet photographique à l’arrière et l’écran à encoche à l’avant, servi par une belle bordure. Et nous nous attendions à ce que le Galaxy A32 4G soit relativement proche du Galaxy A32 4G. Mais ce n’est pas le cas, bien au contraire.

Une version 4G très différente, voire meilleure !

De nombreux éléments diffèrent en effet entre les deux versions. Il y a d’abord l’écran. La dalle du A32 4G est légèrement plus petite, 6,4 pouces, mais sa définition est bien supérieure (Full HD+), pour une résolution qui monte en flèche : 411 pixels par pouce (contre 270 pour la version 5G). En outre, la dalle est Super AMOLED et elle est compatible 90 Hz. L’expérience visuelle devrait donc être largement meilleure que la version 4G. En outre, la dalle intègre un lecteur d’empreinte digitale, alors qu’il est placé sur la tranche dans le Galaxy A32 5G.

Autre changement, la photographie. Le capteur principal 48 mégapixels du A32 5G est remplacé par un modèle 64 mégapixels. L’objectif ouvre toujours à f/1.8 et un autofocus à détection de phase est toujours présent. Le capteur panoramique (8 mégapixels, ouverture à f/2.2) ne change pas. De même pour le capteur macro (5 mégapixels, ouverture à f/2.4). En revanche, la définition de la caméra qui calcule les distances passe de 2 mégapixels à 5 mégapixels. À l’avant, la webcam de 13 mégapixels du A32 5G est remplacée par un modèle 20 mégapixels.

Samsung reste chez MediaTek, mais change le SoC

Dernière modification importante, le SoC. Le Dimensity 720 5G est remplacé par le Helio G80. Le fondeur reste le même (MediaTek), mais la finesse de gravure recule : de 7 nm à 12 nm. Les coeurs les plus puissants vont à la même vitesse (2 GHz), mais ils sont certainement moins bien optimisés au niveau de la gestion de l’énergie. En outre le GPU est moins bon. Notez aussi que le A32 4G n’est plus compatible NFC.

Pour le reste aucun changement. Batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 15 watts. WiFi ac et Bluetooth 5.0. De 4 à 8 Go de RAM selon les versions. De 64 à 128 Go de stockage interne avec extension possible. Et One UI 3.0, sur une base Android 11, toujours aux commandes. Voilà donc un Galaxy A32 4G bien étonnant quand il est comparé à la version 5G. Reste à savoir s’il sera vendu en France et à quel prix. Si Samsung France décide de l’y sortir, nous en saurons plus dans les prochaines semaines.