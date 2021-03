Le Samsung Galaxy A82 5G aura le même processeur que les flagships de 2019

Le Galaxy A82 5G, le futur smartphone milieu de gamme de Samsung, a fait son apparition sur le benchmark Geekbench. Le téléphone au nom de code SD-A826S semble être propulsé par un processeur haut de gamme vieux de deux ans maintenant, le Snapdragon 855+.

En 2019, Samsung avait dévoilé le Galaxy A80, son premier smartphone avec une caméra rotative. Le smartphone était plutôt innovant, puisque ses caméras arrière faisaient également office de caméras frontales. Cela permettait aux utilisateurs de prendre des photos plus détaillées que ses concurrents, mais également d’utiliser le capteur ultra grand-angle pour les selfies.

L’année dernière, Samsung n’avait pas renouvelé cette série, mais un nouveau smartphone est attendu en 2021. En effet, on sait que le Galaxy A82 devrait également disposer d’un module photo rotatif, comme son prédécesseur. Cependant, on imagine qu’il n’utilisera pas exactement la même technologie qu’en 2019.

Le Galaxy A82 5G hérite du processeur du OnePlus 7T Pro

Le benchmark Geekbench montre que le smartphone fonctionne avec 6 Go de RAM, ce qui peut être une variante de base du Galaxy A82 5G. Celle-ci utilise un processeur qui n’est pas très récent, puisqu’il s’agit du Snapdragon 855+. C’est une puce gravée en 7 nm, contre 5 nm pour le Snapdragon 888 de cette année.

Grâce à ce processeur au nom de code msmnile, le smartphone a obtenu un score mono-core de 755 points, et un score multi-core de 2 630 points. Cela correspond aux scores que peuvent obtenir des smartphones haut de gamme de fin 2018 tels que le OnePlus 7T Pro ou encore l’ASUS ROG Phone 2, également équipés du Snapdragon 855+ de Qualcomm. En outre, le Galaxy A82 sera compatible 5G.

Comme le smartphone devrait être lancé d’ici quelques mois, Qualcomm dévoilera sûrement d’ici là un Snapdragon 888+. En conséquence, le Snapdragon 855+ de 2019 aura quatre générations de retard sur les dernières puces de Qualcomm. Il y a deux ans, le Galaxy A80 avait utilisé un Snapdragon 730, un processeur milieu de gamme. Le Snapdragon 855+ permettrait alors un véritable bond en performances par rapport à la génération précédente, même si le processeur n’est plus tout récent. Enfin, d’après les informations de Geekbench, le smartphone devrait être livré avec Android 11, et on imagine que celui-ci utilisera la surcouche One UI 3.1 de Samsung.

Source : Geekbench