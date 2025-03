Samsung Galaxy A36 pas cher : voici où acheter le smartphone au meilleur prix

2025 ne déroge pas à la règle. Comme chaque année, Samsung sort en ce début d’année sa nouvelle gamme de smartphones qui se décline pour tous les budgets. Vous voulez en savoir plus sur le Galaxy A36 ? Vous voulez trouver l’endroit où l’acheter au meilleur prix ? Vous êtes au bon endroit !

Samsung est la marque leader en France dans le secteur des smartphones. Et pour cause, le géant coréen propose chaque année une gamme complète de téléphones de très haute qualité avec des tarifs qui s’adaptent en fonction de vos moyens mais aussi de vos besoins. Ainsi, le Galaxy A36 se révèle être un excellent compromis. En vente pour environ 450 euros (hors offres promotionnelles), ce modèle de milieu de gamme a été conçu pour satisfaire les besoins du plus grand nombre pour un prix qui reste très attractif.

Le Samsung Galaxy A36 5G succède au déjà très réussi Galaxy A35 5G. Il garde tous les atouts de son grand frère en se modernisant pour s’adapter aux nouveaux usages. Avec son excellente qualité de fabrication, son grand écran réussi et ses capteurs photos de haute facture, le A36 s’impose comme l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme du marché.

Où précommander le Samsung Galaxy A36 5G au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy A36 sera disponible à partir du 14 mars 2025 au prix de vente conseillé de 402,50 € pour la version 128 Go de stockage et 452,50 € pour le modèle avec 256 Go de stockage. Ce modèle se décline en 4 coloris : lavande, lime, blanc et noir. Actuellement en précommande, ce modèle bénéficie d’offres promotionnelles sur de nombreux sites de revente.

La meilleure offre actuellement est disponible sur le site de Boulanger qui propose la version 256 Go à seulement 401,99 € avec 30 € de bonus rachat. Cela permet d'avoir le smartphone à seulement 371,99 €. Sur le site officiel Samsung, vous pouvez trouver une offre assez similaire sur le modèle 256 Go qui est en vente pour 422,05 € avec un bonus reprise de 50 € sur votre ancien téléphone, soit un prix final de 372,05 €.

Quelles sont les caractéristiques du Galaxy A36 5G ?

Dès qu’on prend en main le Galaxy A36, c’est son grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces qui capte immédiatement l’attention. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximum de 1 200 nits et une définition Full HD+, il garantit une expérience visuelle fluide et précise.

Sous le capot, on retrouve la puce 8 cœurs Snapdragon 6 Gen 3. Il est épaulé par 6 Go de RAM dans sa version 128 Go et 8 Go de RAM pour le modèle 256 Go. Cette configuration lui assure une navigation réactive et lui permet d‘utiliser la puissance de l’IA pour profiter des dernières innovations technologiques, notamment en retouche photo.

D’ailleurs, en ce qui concerne la partie photographique, le Galaxy A36 s’équipe d’un triple module à l’arrière : un capteur principal grand-angle de 50 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 5 MP. À l’avant, un capteur de 12 MP HDR permet de capturer des selfies détaillés.

Robuste, ce smartphone bénéficie de la certification IP67, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Son écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus+. Son autonomie est assurée par une batterie de 5000 mAh, offrant plus d’une journée d’utilisation sans difficulté. Enfin, le Galaxy A36 est un téléphone que vous pourrez garder de nombreuses années puisqu’il bénéficie jusqu'à 6 générations de mises à jour du système d'exploitation et 6 années de mises à jour de sécurité.

