Samsung est suspecté de tricher sur les tests HDR de sa dernière TV QLED

D'après plusieurs sites spécialisées en mesure de l'image et organismes de certification, Samsung tricherait sur les tests HDR de l'un de ses derniers modèles de TV QLED, la QLED QN95B. D'après eux, le constructeur utilise un algorithme pour détecter les modules de test et fournir de faux résultats.

Par le passé, il est arrivé à plusieurs reprises que certains constructeurs soient pris en flagrant délit de tricherie. C'est par exemple le cas de OnePlus qui a reconnu avoir bridé volontairement les performances des OnePlus 9 et 9 Pro pour préserver l'autonomie.

En outre, les plateformes de benchmarking comme Geekbench ou AnTuTu ont été contraintes à plusieurs reprises de bannir certaines marques pour des tricheries manifestes. GeekBench a par exemple exclut quatre générations de Galaxy S de sa plateforme, après la découverte d'une option logicielle qui réduit la puissance du SoC lorsque certaines applications sont ouvertes. Un bridage évidemment désactivé sur les applications de benchmark.

Le Realme GT a été banni quant à lui de la plateforme AnTuTu après avoir contourné certains protocoles de test. Cette fois-ci, c'est à nouveau Samsung qui se retrouve sur le banc des accusés. En effet, plusieurs testeurs de sites spécialisés et d'organismes de certification affirment que Samsung triche sur les tests HDR de l'un de ses derniers modèles de TV QLED, à savoir la QN95B, vendue à 2299 € dans sa version 55″.

Samsung accusé de tricher sur les tests HDR avec ses dernières TV QLED

Pour résumer, ils accusent le constructeur d'avoir intégré un algorithme qui détecte les modules de test HDR pour modifier l'image en conséquence et fournir des données qui ne reflètent pas la réalité. Lors des tests HDR, les évaluateurs testent les capacités HDR d'une TV sur une fenêtre de 10%, soit 10% de la taille totale de la dalle.

Sur cette fenêtre sont mesurées plusieurs niveaux de blanc, de noir et de couleurs. Or, Samsung a visiblement fait en sorte que ses TV reconnaissent cette fenêtre (et d'autres tailles de fenêtre couramment utilisées pour les tests). L'algorithme en question se déclencherait lorsqu'une fenêtre de 10% est détectée, et ajusterait alors la sortie d'image pour fausser les résultats obtenus.

A lire également : Xiaomi 12 Pro et 12X – Geekbench va bannir les smartphones, la marque a trafiqué les benchmarks

Les testeurs trouvent un moyen de berner l'algorithme de Samsung

Néanmoins, les testeurs des sites HDTVT et FlatPanelsHD ont découvert que lorsqu'ils utilisent une fenêtre non standard de 9% par exemple, l'algorithme n'entre pas en action. Résultat, les mesures obtenues sont totalement différentes.

Non seulement, le QN95B modifie son suivi des couleurs et de la luminance pendant les mesures, mais il augmente aussi momentanément la luminosité de pointe jusqu'à 80%, passant d'environ 1300 nits à 2300 nits. Le tout est réalisé pendant un bref instant, afin de ne pas endommager le rétroéclairage miniLED. Or en situation réelle, les deux sites assurent que la QN95B n'atteint jamais les 2300 nits.

Les spécialistes ont présenté les résultats obtenus à Samsung, et le constructeur a assuré qu'une mise à jour du micrologiciel de la QN95B sera bientôt déployée. “Afin d'offrir une expérience visuelle dynamique aux consommateurs, Samsung fournira une mise à jour logicielle qui garantit une luminosité constante des contenus HDR sur une plus grande plage de taille de fenêtre, au-delà de la norme industrielle”, a déclaré Samsung. Notez que le constructeur n'a pas mentionné d'autres modèles qui pourraient abriter le même algorithme.