Canal+ augmente le prix de ses offres à cause d’une hausse de la TVA

Cela devait arriver. Alors que Canal+ milite depuis depuis plusieurs années auprès de Bercy pour une réduction de son taux de TVA (afin de mieux concurrencer les plateformes de streaming), l'administration fiscale a choisi de doubler le taux de TVA de la chaîne cryptée, passant ainsi de 10% à 20%. Sans surprise, le prix de certaines offres va être augmenté pour compenser.

Depuis plusieurs mois, Canal+ était sur un petit nuage. Il faut dire qu'en décembre 2021, la chaîne cryptée a signé un accord historique avec les représentants du cinéma français. Finalement, Canal+ a pu préserver sa position de principal financeur et diffuseur du 7e art hexagonal, en échange de 200 millions d'euros par an durant trois ans (pour aider au développement des oeuvres).

De cet accord a découlé une nouvelle chronologie des médias, qui permet à Canal+ de diffuser les derniers films sur ses chaînes seulement six mois après leur sortie en salles. Un argument de poids pour peser face à Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ qui doivent encore composer avec des délais importants (15 mois pour Netflix, 17 mois pour Prime et Disney+).

Pour Canal+, il ne restait plus qu'à convaincre Bercy d'abaisser son taux de TVA à 5,5% pour obtenir une victoire complète. Ce ne sera pas le cas. Voici le courrier qu'ont reçu les abonnés de la chaîne cryptée ce vendredi dernier : “Les autorités fiscales nous ont informés que le taux de TVA applications à certains de nos offres était désormais de 20 % et non plus de 10 %. Cette augmentation nous contraint à augmenter le tarif de votre abonnement”, pouvait-on lire.

Canal+ voulait une TVA à 5,5 %, elle grimpe à 20%

Les années de négociations auprès du ministère des Finances n'auront donc pas fonctionné, bien au contraire puisque Canal+ se retrouve avec un taux de TVA multiplié par deux. “Canal+ a sollicité l'administration fiscale pour clarifier la question de sa TVA et celle-ci lui a fait part de sa vision par rapport au droit. Le groupe n'est pas obligé de répercuter cette hausse sur ses tarifs”, ajoute Bercy.

Et pourtant, Canal+ va bien augmenter les tarifs de certaines des ses offres. En effet, pour les abonnés non engagés, la facture va augmenter dans quelques mois quand le nouveau taux sera appliqué. Il va de même pour les nouveaux abonnés. En revanche, les choses sont différentes pour les abonnés engagés sur un ou deux ans (soit la majorité des abonnés), puisque c'est Canal+ qui encaissera la hausse pour collecter le niveau exact de TVA exigé par le Trésor.

Précisons que toutes les offres ne sont pas concernées par ces revalorisations tarifaires. Les prix des formules qui contiennent Netflix et Disney+ ne bougeront pas, puisqu'elles sont déjà soumises à une TVA à 20%. Même constat pour Canal+ Séries (20%) et pour BeIn Sports (10%). Dans les faits, la hausse va surtout concernée l'offre “basique” Canal+, qui va passer de 20 à 22 euros par mois.

