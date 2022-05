Redevance TV : le gouvernement veut supprimer la taxe dès 2022

La redevance TV vit ses derniers instants. Le gouvernement vient de confirmer que la fameuse taxe sera supprimée dès 2022, via le projet de loi de finances rectificative qui sera présenté après les élections législatives de juin.

La disparition de la redevance TV est une marotte qui revient depuis plusieurs années maintenant. Déjà en 2018, le premier gouvernement Macron évoquait la suppression de cette taxe, qui permet de contribuer au financement de l'audiovisuel français. Finalement, la redevance TV s'est maintenue.

Toutefois, les politiques français ont envisagé de nombreux scénarios la concernant. Le gouvernement souhaitait calculer cette taxe sur la taille des familles, tandis que des députés voulaient la rendre proportionnelle aux revenus des ménages. En septembre 2020, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot expliquait réfléchir à appliquer la redevance TV sur les smartphones et les ordinateurs.

La redevance TV disparaître bien en 2022

Finalement, rien de tout ça ne sera fera. En effet, Emmanuel Macron a fait de la suppression de la redevance TV l'une de ses principales promesses de campagne. Désormais à la tête de l'État pour un nouveau quinquennat, la fin de la redevance TV peut avoir lieu. Comme le révèle le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 11 mai, le gouvernement souhaiter entériner la suppression de cette taxe dès 2022.

“La contribution à l'audiovisuel public sera supprimée de manière pérenne dès cette année et le financement de l'audiovisuel public sera assuré dans le respect de l'objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme et d'indépendance des médias”, a affirmé le gouvernement dans une retranscription d'une communication de ministre de l'Économie Bruno Le Maire lors du Conseil des ministres.

Comme l'a précisé le locataire de Bercy, l'objectif est de mettre fin à la redevance TV dès 2022 via le projet de loi de finances rectificatives qui sera présenté et voté après les élections législatives en juin 2022. Pour rappel, la redevance TV rapportait chaque année pas moins de 3 milliards d'euros, qui servaient notamment à financer les chaînes de TV et les radios publiques. Pour les centaines de milliers de professionnels du secteur, l'inquiétude est de mise. En effet, on ne sait pas encore quel sera le nouveau mécanisme prévu pour financer l'audiovisuel public.

