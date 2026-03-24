Samsung : piloter ses appareils connectés depuis sa voiture ? C’est désormais possible, mais pas pour tout le monde

SmartThings, la plateforme de maison connectée de Samsung, devient encore plus pratique. Elle permet maintenant de contrôler les appareils compatibles directement depuis le tableau de bord de sa voiture. Mais seuls quelques véhicules sont concernés.

SmartThings-Samsung-Hyundai

Nombreux sont les constructeurs qui proposent leur propre plateforme de maison intelligente pour vous permettre de gérer vos appareils connectés depuis votre smartphone. Mais aujourd’hui, les solutions de domotique ne se restreignent plus exclusivement aux murs de votre domicile.

En 2024, Samsung a annoncé un partenariat avec un constructeur automobile afin d’étendre le champ d’action de SmartThings à certaines voitures. À ce moment, deux fonctionnalités étaient mentionnées : Home-to-Car et Car-to-Home. Mais, jusqu’à présent, seule la première avait vu le jour.  C’est désormais au tour de la seconde d’être lancée.

Samsung vous laisse contrôler vos appareils connectés depuis votre voiture, à une condition (très) restrictive

Imaginez pouvoir verrouiller les portes de votre véhicule sans avoir à ressortir de chez vous, gérer la charge de votre voiture électrique ou encore démarrer le moteur de votre voiture à distance pour préchauffer l’habitacle en hiver et le refroidir en été ? C’est ce que propose la fonctionnalité Home-to-Car de Samsung SmartThings grâce à son partenariat avec le groupe Hyundai Motor – la maison-mère de Hyundai et Kia.

Mais jusqu’à présent, la fonction réciproque, Car-to-Home, qui avait pourtant été annoncée en même temps que Home-to-Car, manquait toujours à l’appel. Samsung vient finalement d’annoncer son déploiement, selon nos confrères de SamMobile. Concrètement, elle permet aux utilisateurs de contrôler leurs appareils connectés compatibles avec SmartThings directement depuis le tableau de bord de leur voiture.

Pour ce faire, il suffit d’installer l’application SmartThings sur le système d’infodivertissement de son véhicule et d’en scanner le QR code. Robot aspirateur, éclairage, climatiseur… peuvent ensuite être pilotés. Et le système prend même en charge les « Routines » de SmartThings. Par exemple, un utilisateur peut en créer une où son robot aspirateur se met en marche dès qu’il prend la route.

Pour le moment, cette fonctionnalité est réservée à une poignée de véhicules de Hyundai Motor Group en Corée du Sud. Samsung pourrait, à l’avenir, étendre sa disponibilité à d’autres régions, mais également à d’autres marques de véhicules en nouant de nouveaux partenariats avec davantage de constructeurs automobiles.


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