Bientôt votre smartphone mesurera votre cœur d’un simple regard, voici comment

Mesurer son rythme cardiaque réclame aujourd'hui une montre ou un bracelet connecté. Google travaille pourtant sur une méthode bien plus simple, accessible à tous. Un smartphone et sa caméra avant suffiraient à suivre votre cœur au quotidien.

Le suivi de la santé est devenu un argument central des objets connectés. Montres et bracelets enregistrent chaque jour le rythme cardiaque, le sommeil ou le taux d'oxygène. Le problème reste leur prix, car tout le monde ne possède pas ce type d'accessoire. Les grandes marques cherchent donc à rendre ces mesures plus accessibles, parfois directement depuis un service mobile. Google pousse fort dans cette direction avec sa plateforme de santé maison. Le smartphone, lui, se trouve déjà dans presque toutes les poches.

Cette omniprésence du téléphone ouvre des possibilités nouvelles pour le secteur médical. De simples capteurs permettent déjà de mesurer certaines données, comme le niveau sonore environnant. La caméra peut elle aussi servir à bien plus que la photo. Les chercheurs explorent depuis longtemps cette piste pour capter des signaux du corps. Google vient justement de présenter une avancée surprenante dans ce domaine.

Google teste un suivi du rythme cardiaque avec la simple caméra avant du smartphone

Google a dévoilé une recherche détaillant un système baptisé Passive Heart Rate Monitoring. Cette technologie estime la fréquence cardiaque grâce à la seule caméra frontale du téléphone. Elle capte de minuscules variations de la peau provoquées par la circulation du sang. Le système enregistre un court clip de huit secondes après le déverrouillage par reconnaissance faciale. Une IA embarquée analyse ensuite ces images directement sur l'appareil. La mesure se fait pendant l'usage normal du smartphone, sans aucune action particulière de l'utilisateur.

Les résultats avancés par Google impressionnent par leur fiabilité. La firme a utilisé plus de 350 000 clips issus de près de 700 participants aux teintes de peau variées. La fréquence au repos est restée à moins de cinq battements par minute d'un bracelet Fitbit Charge 6. Le système peine toutefois encore avec les peaux les plus foncées. La parole et les mouvements de tête faussent aussi parfois les relevés. Cette méthode reste pour l'instant un projet de recherche, sans date de sortie annoncée.