Bientôt votre smartphone mesurera votre cœur d’un simple regard, voici comment

Mesurer son rythme cardiaque réclame aujourd'hui une montre ou un bracelet connecté. Google travaille pourtant sur une méthode bien plus simple, accessible à tous. Un smartphone et sa caméra avant suffiraient à suivre votre cœur au quotidien.

Test Samsung Galaxy S26+ poinçon
Crédits : Phonandroid

Le suivi de la santé est devenu un argument central des objets connectés. Montres et bracelets enregistrent chaque jour le rythme cardiaque, le sommeil ou le taux d'oxygène. Le problème reste leur prix, car tout le monde ne possède pas ce type d'accessoire. Les grandes marques cherchent donc à rendre ces mesures plus accessibles, parfois directement depuis un service mobile. Google pousse fort dans cette direction avec sa plateforme de santé maison. Le smartphone, lui, se trouve déjà dans presque toutes les poches.

Cette omniprésence du téléphone ouvre des possibilités nouvelles pour le secteur médical. De simples capteurs permettent déjà de mesurer certaines données, comme le niveau sonore environnant. La caméra peut elle aussi servir à bien plus que la photo. Les chercheurs explorent depuis longtemps cette piste pour capter des signaux du corps. Google vient justement de présenter une avancée surprenante dans ce domaine.

Google teste un suivi du rythme cardiaque avec la simple caméra avant du smartphone

Google a dévoilé une recherche détaillant un système baptisé Passive Heart Rate Monitoring. Cette technologie estime la fréquence cardiaque grâce à la seule caméra frontale du téléphone. Elle capte de minuscules variations de la peau provoquées par la circulation du sang. Le système enregistre un court clip de huit secondes après le déverrouillage par reconnaissance faciale. Une IA embarquée analyse ensuite ces images directement sur l'appareil. La mesure se fait pendant l'usage normal du smartphone, sans aucune action particulière de l'utilisateur.

Les résultats avancés par Google impressionnent par leur fiabilité. La firme a utilisé plus de 350 000 clips issus de près de 700 participants aux teintes de peau variées. La fréquence au repos est restée à moins de cinq battements par minute d'un bracelet Fitbit Charge 6. Le système peine toutefois encore avec les peaux les plus foncées. La parole et les mouvements de tête faussent aussi parfois les relevés. Cette méthode reste pour l'instant un projet de recherche, sans date de sortie annoncée.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La reconnaissance faciale des lunettes Meta s’invite en secret sur des millions de smartphones

Meta a placé sans rien dire du code relatif à la reconnaissance faciale de ses lunettes connectées dans une de ses applications répandues. Une découverte qui peut faire froid dans…

IA

Dreame X60 Pro Ultra Complete : bras biomimétique, IA de pointe et 42 000 Pa, ce robot aspirateur laveur voit tout

Bras robotisé à double articulation, détection IA capable de reconnaître plus de 320 types d’objets, aspiration à 42 000 Pa : Dreame lance sa série X60 Pro avec 200 euros…

Ce petit script gratuit ouvre les fonctions secrètes de Windows 11 sans compte Microsoft

Le compte Microsoft obligatoire reste l’une des contraintes les plus détestées de Windows 11. Un outil gratuit permet pourtant de s’en passer pour accéder aux fonctions encore en test. Il…

Test Apple AirPods Pro 3 : sont-ils les meilleurs écouteurs intra-auriculaires pour l’iPhone ?

Deux ans après les AirPods Pro 2 USB-C, Apple a présenté les AirPods Pro 3. Design légèrement revu. Signature sonore optimisée. Réduction de bruit améliorée. Mode traduction en simultanée. Capteur…

Android Auto : un bug paralyse Spotify depuis avril, l’absence de correctif exaspère les utilisateurs

Android Auto est sans conteste l’une des meilleures solutions du marché pour appairer son smartphone et sa voiture. Elle permet, par exemple, aux automobilistes de profiter de leurs applications de…

RTX 5000 : surprise ! Nvidia prévoirait toujours de sortir une version SUPER de ses cartes graphiques

Alors que tout semblait indiquer que les RTX 5000 se passeraient de version SUPER à cause de la crise de la RAM, une nouvelle rumeur affirme le contraire. Un nouveau…

Waymo a trouvé une astuce maligne pour ne plus jamais jeter les batteries de ses robotaxis

Waymo refuse de jeter les batteries fatiguées de ses robotaxis. Le géant de la voiture autonome vient de leur offrir une seconde vie spectaculaire. Ces packs usés vont bientôt nourrir…

Gestionnaire de mot de passe Dashlane : des comptes utilisateurs piratés, ce qu’il faut savoir

Dashlane annonce avoir mis fin à une cyberattaque ciblant les utilisateurs du gestionnaire de mots de passe. Qu’est-ce que ça implique pour vous si vous en faites partie ? On…

One UI 9 : Samsung commence à tester sa prochaine grosse mise à jour sur les Galaxy S25

Il se murmure que les tests en interne de One UI 9 ont commencé sur le Galaxy S25. Autrement dit, le smartphone ne devrait plus tarder à recevoir une première…

Ne jetez pas vos vieilles cartouches Nintendo 64 : cette nouvelle console d’émulation va (très) bientôt les faire revivre

Amateurs de rétrogaming, vous allez pouvoir ressortir vos vieilles cartouches Nintendo 64 du placard : ModRetro vient de dévoiler la date de sortie de sa console d’émulation N64, la M64. Prix,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.