Samsung corrige 47 failles de sécurité sur ces quatre Galaxy Z en même temps

Quatre Galaxy Z Fold et Flip reçoivent le patch de sécurité d'avril 2026 de Samsung. Au programme, pas moins de 47 vulnérabilités corrigées en une seule mise à jour. Le déploiement est déjà en cours en Corée et arrivera bientôt dans les autres pays.

Galaxy Z Fold 7
Crédits : Phonandroid

Les smartphones pliables haut de gamme font l'objet d'une attention particulière de la part de Samsung en matière de sécurité. La marque coréenne publie chaque mois des correctifs pour combler les failles détectées dans ses appareils. Ces mises à jour concernent aussi bien les modèles récents que les générations précédentes. Elles restent un gage de suivi logiciel important pour les acheteurs de smartphones premium.

En ce mois d'avril, quatre appareils pliants sont concernés en même temps. Parmi eux, le Galaxy Z Fold 7, que nous avons testé, avait séduit par sa finesse inédite et son capteur de 200 mégapixels. Il reçoit la mise à jour aux côtés du Galaxy Z Flip 7, du Galaxy Z Fold 6 et du Galaxy Z Flip 6.

Samsung corrige 47 failles de sécurité sur quatre Galaxy Z en même temps

Selon la communauté officielle Samsung Korea, le patch d'avril 2026 corrige 47 vulnérabilités présentes dans One UI. La mise à jour reste légère en taille, mais son contenu est conséquent. Elle s'applique aux quatre modèles de façon identique. Pour le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, le firmware se termine par CZCS.

Son déploiement a débuté en Corée du Sud et doit s'étendre aux autres marchés dans les prochains jours. Pour vérifier la disponibilité, il faut ouvrir Paramètres, puis Mise à jour du logiciel, et appuyer sur Télécharger et installer.

En parallèle, Samsung diffuse actuellement une version bêta de One UI 8.5 sur ces mêmes appareils. Basée sur Android 16 QPR2, elle devrait passer en version stable dans les prochaines semaines. Une mise à jour encore plus importante est attendue plus tard dans l'année. One UI 9 s'appuiera sur Android 17 et doit coïncider avec le lancement du Galaxy Z Fold 8. Cette version promet de nombreuses nouvelles fonctions pour les utilisateurs de pliables de la firme. Le Galaxy Z Fold 8 Wide, également attendu cet été, devrait lui aussi en bénéficier dès son lancement.


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