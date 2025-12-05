Samsung Galaxy S26 : cet indice laisse présager une excellente nouvelle pour la charge sans fil

La recharge des Galaxy S26 est décidément au centre de beaucoup de discussions ces derniers temps. Les indices laissant penser que le constructeur va enfin améliorer cet aspect se multiplient, notamment du côté de la charge sans fil. En effet, une récente fuite dévoile un accessoire en préparation chez le constructeur qui, s’il est compatible avec Galaxy S26, annonce une très bonne nouvelle pour le smartphone.

On n’a eu de cesse de le rappeler ces dernières semaines, Samsung ne s’est jamais illustrer dans le domaine de la charge. Là où la concurrence, surtout chinoise, n’hésite pas à atteindre des puissance de charge record, Samsung, de son côté, a toujours rechigé à aller au delà des 25W. Mais cela pourrait bien changer avec ses Galaxy S26 à venir. Les rumeurs annoncent même du 60W pour le modèle Ultra, du jamais vu !

Mieux encore, la charge filaire ne serait pas la seule à bénéficier d’une jolie amélioration. En effet, nous vous faisions savoir qu’il se pourrait que le prochain flagship de Samsung bénéficie d’une charge sans fil de 25W, contre 15W à l’heure actuelle. Aujourd’hui, une nouvelle révélation vient corroborer ces pronostics. Grâce à nos confrères de WinFuture, nous avons pu découvrir l’existence d’un tout nouveau chargeur sans fil en préparation chez Samsung. On vous le donne en mille : sa capacité est de 25W.

Ça se confirme pour la charge sans fil 25W du Galaxy S26

Le Samsung Magnetic Wireless Charger, de son doux nom, est donc un chargeur sans fil magnétique utilisant la technologie Qi2 MPP. D’après la fuite, ce dernier sera compatible avec les smartphones Galaxy S et Galaxy Z. Un tel chargeur, peut après le lancement du Galaxy Z TriFold qui support lui aussi la charge 25W, et juste avant la sortie des Galaxy S26 ? Il y a de quoi se montrer optimiste.

Attention toutefois, difficile de considérer cette information comme la preuve ultime de l’arrivée de la charge sans fil 25W sur les Galaxy S26. Le Samsung Magnetic Wireless Charger n’est pas le premier de son genre à sortir des usines de Samsung, sans pour autant que ses flagship y soient compatibles. En revanche, on peut enfin se mettre à espérer un peu.

