Samsung aurait au moins 3 projets de smartphones pliants, dont la version allégée du Galaxy Fold

Malgré quelques critiques sévères sur le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip, Samsung croit au succès futur des smartphones pliants. Selon une nouvelle rumeur, la firme coréenne aurait plusieurs projets en cours, dont le « Galaxy Fold e », la version allégée du Galaxy Fold. Différents revêtements d’écran seraient envisagés pour ces projets.

Les critiques sur les premiers smartphones pliants n’ont pas été tendres. D’un point de vue technologique, la performance est superbe. Mais d’un point de vue pratique, il y a encore quelques défauts. La charnière de ses appareils est un point faible où filtre l’air et la poussière, tandis que la pliure de l’écran marque rapidement. Ce sont là quelques-uns des retours les plus fréquents. Cependant, le public montre de l’intérêt pour la nouvelle ergonomie de ces appareils, qu’il s’agisse des Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, les Mate X et XS ou encore le Razr 2019 lancé par Motorola fin d’année dernière.

La marque qui semble y croire le plus, aussi bien au niveau technologique que commercial, est Samsung. Selon des rumeurs encore récentes, un successeur au Galaxy Fold 2, adoptant l’ergonomie de son prédécesseur, un stylet façon Galaxy Note, mais aussi le design du Galaxy S20, serait en crois de développement. D’autres projets seraient en route selon un nouveau bruit de couloir que nous devons à Max Weinbach, journaliste chez XDA-Developers.

Ce dernier a publié sur son compte Twitter un message expliquant qu’une version allégée du Galaxy Fold serait en cours de développement. Cette version, appelée « Fold e » (avec un petit « e » comme dans Galaxy S10e), pourrait être commercialisée autour des 1100 dollars. Soit deux fois moins cher que le Fold. Voilà un produit qui pourrait aider à la démocratisation de ces écrans flexibles.

De nombreux projets pliants chez Samsung

En outre, le journaliste explique que trois projets de smartphones pliants seraient en cours chez Samsung. Deux seraient équipés d’écran en plastique, comme dans le Fold originel, tandis que le dernier profiterait d’une fine couche de verre flexible, comme dans le Z Flip. Il n’est pas certain que le Fold e soit l’un d’eux. En revanche, il nous paraît évident que le Fold 2 en fait partie.

Outre Samsung, plusieurs marques ont montré de l’intérêt pour les smartphones. Huawei et Motorola dont les produits sont déjà commercialisés. L’entreprise chinoise travaille par ailleurs sur d’autres plates-formes, dont l’une reprendrait en partie le design du Galaxy Fold. Il y a Apple, qui a reçu la validation d’un brevet sur ce sujet en début d’année. Il y a aussi TCL qui a présenté deux concepts étonnants. Ils explorent d’autres façons de plier et de déplier un écran flexible. Sans parler de Xiaomi dont nous attendons encore des nouvelles de son modèle qui se plie à deux endroits.