Le Galaxy Fold 2 profiterait d’un écran en verre ultra-fin, adieu la pliure ?

Le Galaxy Fold 2 devrait profiter d’une meilleure conception que le 1er smartphone pliable de Samsung. Si l’on se souvient des déboires du premier Galaxy Fold, dont la sortie a été repoussée à cause de quelques défauts de conception, la deuxième itération de l’appareil devrait offrir une nette amélioration à ce sujet.



Si le Galaxy Fold nous avait séduits à plus d’un titre lorsque nous l’avons testé, force est de constater que Samsung se devait encore d’améliorer quelques petites choses ici et là pour en faire un smartphone vraiment parfait. Certes, sa robustesse et sa longévité ne sont plus à remettre en cause dans la version 1.1 de l’appareil que Samsung a finalement sorti en octobre dernier, après un faux pas en avril. Mais on était en droit d’attendre à un écran réellement plat une fois l’appareil déplié, sans aucune « boursouflure » entre les deux parties de l’écran. Le problème semble être résolu sur le Galaxy Fold 2, qui devrait être présenté dans quelques semaines par Samsung.

Un smartphone pliable et sans aucun gonflement au centre de l’écran ?

Sauf contre-ordre de dernière minute, le Galaxy Fold 2 ne devrait pas tarder à être dévoilé par Samsung. En attendant que l’appareil soit présenté au public, les rumeurs et autres photos volées le concernant continuent à fuser sur la Toile. La toute dernière en date nous provient de Ice Universe, un leaker de renom et qui fait souvent mouche. Celui-ci vient de tweeter une photo volée de ce qui semble être le Galaxy Fold 2, photo que l’on a déjà vu voir il y a quelques jours. Mais le plus intéressant, c’est que selon Ice Universe, l’appareil n’utilise pas de matériaux plastiques, mais un dispositif en verre ultra-fin. En conséquence de quoi, l’écran semble plus plat et sa surface paraît plus lisse. Toujours selon le leaker, il s’agirait du matériau idéal pour les smartphones pliables.

De quoi offrir davantage de robustesse à l’appareil, tout en lui assurant une finesse accrue. Et surtout une jonction entre les deux appareils quasi invisible. Rappelons que, contrairement au premier Galaxy Fold, la nouvelle version devrait se plier dans l’autre sens, à l’instar des téléphones à clapet qui ont fait les beaux jours de Nokia. Samsung aurait donc décidé de revoir sa copie et de s’inspirer d’un autre constructeur, qui a lui aussi récemment présenté un téléphone pliable à la verticale : Motorola. Avec son Razr, Motorola a en effet fait sensation. En revanche, le téléphone aurait connu un engouement tel que Motorola a été contraint d’en repousser la sortie. Et si la pliure à la verticale constituait le véritable avenir des smartphones pliables ?

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N — Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019

