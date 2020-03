iPhone pliable : un brevet confirme qu’Apple y travaille, comme les autres

Apple vient de déposer un nouveau brevet autour d’une technologie pliable, ce qui suggère que le constructeur est en ce moment focalisé sur la construction d’un iPhone pliable. Le brevet suggère déjà dans les grandes lignes le fonctionnement de l’appareil.

Apple vient de déposer un nouveau brevet, intitulé « Protection et écran pliable pour un appareil électronique ». A en croire la documentation qui l’accompagne, l’appareil embarquerait un écran pliant laminé sur une couche protectrice. Celle-ci pourrait être composée de verre, saphir ou autre matériau céramique. Le brevet précise que la partie qui se plie serait renforcée par traitement chimique.

Lire également : Apple n’a pas encore d’iPhone pliable – le cofondateur Steve Wozniak est inquiet

Le brevet laisse à Apple le choix de construire son appareil autour des technologies LCD, AMOLED ou E-Ink – bien qu’on imagine mal Apple opter pour autre chose qu’une dalle AMOLED flexible la plus premium possible au moment de son développement. Les documents décrivent une charnière permettant trois positions, plié, intermédiaire et déplié, sans doute à la manière du Galaxy Z Flip.

Des accéléromètres, gyroscopes, magnétomètres et autres capteurs permettront à l’interface de s’adapter dynamiquement en fonction du degré d’ouverture de l’écran et la position de l’appareil dans l’espace. Ce qui ressemble cette fois-ci à plusieurs fonctionnalités découvertes sur le Microsoft Surface Duo, comme « Peek » par exemple. PhoneArena décrit un autre cas intéressant : lorsque le smartphone tient debout plié en un V inversé, il pourrait par exemple montrer une interface de réveil.

Lorsque l’écran est ouvert à 90 degrés, le smartphone pourrait à l’inverse montrer un clavier sur la partie basse et se comporter comme un ordinateur portable. Selon PhoneArena, le brevet est lié à d’autres déposés par la firme autour de ce type d’appareil, ce qui confirme des efforts de recherche et développement importants.

Source : PhoneArena