Motorola Razr : l’écran de cet utilisateur se dédouble affreusement au niveau de la pliure

Un utilisateur du Motorola Razr 2019 explique qu’après une semaine d’utilisation, différentes couches de l’écran de son smartphone se sont mises à se dédoubler au niveau de la pliure, sans raison apparente. Outre l’aspect esthétique, cette « bulle » affecte la fonctionnalité de l’écran.

Le Motorola Razr 2019 propose dans un format compact, évoquant les Motorola Razr d’antan, un smartphone plein format que vous pouvez plier pour le mettre plus facilement dans la poche. Le smartphone est le premier du genre, sorti avant le Galaxy Z Flip. Néanmoins, très vite, les premiers problèmes sont apparus. Un test de résistance a conclu que la charnière de l’appareil était beaucoup moins solide que ce qui avait été constaté, par exemple, sur le Galaxy Fold.

Test confirmé par l’impitoyable JerryRigEverything qui a mis en évidence les points faibles du design retenu par la marque. Il y a également le fait que Lenovo-Motorola reconnait lui-même que l’écran peut avoir un aspect bosselé. Tout cela, malgré un prix de 1500 € – et on ne vous parle même pas de sa fiche technique très milieu de gamme. Ou du fait qu’il n’est, comme ses concurrents pliables, pas immunisé contre les mauvaises surprises.

C’est hélas ce qu’a pu constater un journaliste du blog Inputmag, Raymond Wong. Ce dernier raconte dans un article que la couche transparente laminée sur l’écran de son Razr a commencé à se séparer au bout d’environ une semaine d’utilisation. L’effet est bien visible sur les photos : une « bulle » très disgracieuse est apparue au niveau de la pliure. Et le problème n’est pas qu’esthétique.

La technologie des écrans pliable n’est pas encore très durable

Raymond Wong explique : « la partie tactile de l’écran est à moitié cassée; les touchers et tapes ne donnent virtuellement aucune réponse sur la surface déformée, en particulier lorsqu’on doit taper quelque chose dans une liste comme dans l’application Réglages. Le haut et le bas de l’écran, qui ne se sont pas encore dédoublés fonctionnent encore, mais le milieu n’a pas beaucoup de répondant ».

Raymond Wong assure avoir pourtant pris soin de son appareil : « le Razr n’est jamais tombé et n’a jamais été mouillé ou humide ou même près d’un liquide ». Il pense néanmoins que ce problème a un lien avec les températures : « la seule cause à laquelle je puisse penser, c’est les changements de température. J’ai pris huit photos avec le smartphone hier. Ça gelait dehors avec des températures entre 28 et 30 degrés Fahrenheit [entre -2,2°C et -1,1°C ndlr] lorsque j’ai pris les photos ».

Il poursuit : « Puis je suis rentré chez moi et ait joué avec pendant moins d’une heure au total. Mon appartement est chaud mais pas trop. Le chauffage était allumé mais je n’étais pas en sueur non plus. Le ressortir aujourd’hui avec des températures autour des 40°F [4,4°C, ndlr] a pu déclencher une sorte de réaction qui a pu détacher l’adhésif », pense-t-il. Un lecteur de cet article, sur le site de The Verge a néanmoins une autre théorie intéressante sur la question.

Selon lui, le problème vient de la technologie d’écran flexible laminé utilisée par Lenovo-Motorola : « le vinyle et les laminations [de l’écran, ndlr] sont fins et utilisent tous de l’adhésif pour rester en place, mais les deux sont fait de différentes manières, et forment des matériaux différents. Le vinyle est conçu pour se déformer et se conformer à des courbes et être capable de s’étirer dans une certaine mesure, comme les laminations, mais si il y a trop de tension l’ensemble va finir par se retirer du dispositif dans les zones de courbure profonde, aboutissant à des bulles / poches d’air ».

