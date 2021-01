Samsung abandonne le Galaxy S20, Cdiscount annonce des stocks de PS5, le récap de la semaine

Samung ne vend plus de Galaxy S20, des nouveaux stocks de PS5 seront bientôt disponibles chez Cdiscount, un dossier de Windows 10 cause un écran bleu de la mort, c'est le récap de la semaine.

Le Galaxy S20 n'est plus, et laisse la place aux nouvelles générations. Le S21 bien sûr, mais aussi le Huawei P50 Pro qui s'est encore dévoilé un peu plus cette semaine au fil des fuites. L'autre découverte de la semaine, c'est aussi ce dossier de Windows 10 qui, une fois ouvert, entraîne un écran bleu de la mort. Pas de panique, il y a peu de chance que vous ayez besoin de vous y rendre. Contrairement au site de Cdiscount, qui mettra en vente plusieurs PS5 le 2 février prochain. Lidl, quant à lui, se voit interdire la vente de son robot de cuisine un peu partout en Europe.

Un dossier cause un écran bleu de la mort sur Windows 10

\\.\globalroot\device\condrv\kernelconnect. Ça ne vous dit rien ? C'est normal, il y a peu de chance que vous ayez un jour besoin d'accéder à ce dossier. Grand bien vous en fasse : tapez ce chemin dans la barre d'adresse de l'explorateur de fichiers ou dans l'invite de commande de Windows 10, et vous serez gratifié d'un écran bleu de la mort. Découvert par le chercheur en sécurité Jonas Lykkegaard, ce bug est causé par la nécessité pour les développeurs de rentrer un attribut lorsqu'il tente d'accéder au dossier. Et si jamais vous pensiez que cette faille ne vous concerne pas, sachez que des hackers peuvent l'utiliser pour lancer des attaques à grande échelle. Ces derniers n'ont en effet qu'à envoyer un fichier URL à la victime qui dirige vers le dossier buggé.

Samsung tire un trait sur le Galaxy S20

Le Galaxy S20 est mort, place au Galaxy S21. Le nouveau flagship de Samsung a été annoncé le 14 janvier dernier et le 19 qui a suivi, son prédécesseur s'affichait déjà en rupture de stock sur la boutique en ligne de la firme. Seul le modèle FE du smartphone est toujours disponible. Il s'agit certes de la première fois que Samsung se sépare aussi rapidement de son ancienne gamme premium. Mais cette décision découle d'un raisonnement finalement assez logique. D'une part, le Galaxy S20 a réalisé des scores de ventes décevants tout au long de 2020. D'autre part, son successeur est en tout point plus intéressant pour les utilisateurs : la nouvelle gamme premium est moins chère, alors que ses performances sont meilleures.

On en sait plus sur le Huawei P50 Pro

Quelques jours après qu'une photo volée présumée du P50 Pro soit apparue sur le site SlashLeaks, des premiers rendus 3D ont fait surface sur le Net. Le flagship s'équipe ainsi d'écran troué de 6,6”, cerclé par de fines bordures. La face arrière révèle un quintuple capteur photo rangé dans un bloc rectangulaire et allongé. Ce n'est pas tout. Une fuite a suivi peu de temps après, annonçant un écran tactile 120 Hz ainsi que la présence d'un SoC Kirin 9000. Enfin, sa batterie serait compatible avec la recharge rapide filaire 66 W et la recharge sans fil 55 W.

Le créateur du Thermomix accuse Lidl de contrefaçon

Le Monsieur Cuisine de Lidl ressemble un peu trop au Thermomix au goût de Vorwerk, la société allemande qui a développé ce dernier. Et elle n'est pas la seule : l'Espagne a d'ores et déjà interdit la vente du robot de cuisine pour plagiat. Vorwerk saisit désormais les tribunaux français, dans l'espoir d'un résultat semblable. “La procédure qui est lancée en France est similaire à celle lancée en Espagne, il s'agit de non-respect des brevets. Nous avons 70 familles de brevets sur les trois dernières générations de Thermomix plus le Thermomix® Friend” explique la firme. Celle-ci met notamment en cause la fonctionnalité qui permet de peser les aliments.

De nouveaux stocks de PS5 le 2 février !

Cdiscount arrivera-t-il à mettre fin à la pénurie de PS5 ? À l'annonce de stocks disponibles le 2 février prochain, l'espoir est de mise. Toutefois, rien n'est moins sûr. Lorsque le 18 janvier dernier, Carrefour a mis en vente de nouvelles consoles sur son site Internet, celles-ci sont parties à la vitesse de l'éclair. Même constat le 20 janvier, date à laquelle Cdiscount a également mis en vente des PS5. On ne connaît pas encore les détails concernant ce 2 février, à savoir l'heure d'ouverture des ventes et le nombre de consoles disponibles. Comme toujours, il faudra rester à l'affût de la moindre information. En attendant, Amazon a annoncé un stock de 600 consoles disponibles prochainement.

Nos tests de la semaine

Le dernier flagship haut de gamme de Samsung et les potentiels concurrents des Airpods Pro. Le SoC du Galaxy S21 Ultra remplit ses promesses de performances, tandis que sa batterie s'avère meilleure que celle de ses prédécesseurs, bien que toujours en deçà de celle de ses concurrents. En revanche, si le smartphone est incontestablement de bonne facture, difficile de ne pas regretter l'absence d'un port microSD. À partir de 1259 €. Les Oppo Enco X n'ont définitivement rien à envier aux Airpods Pro. Leur design plus compact et l'excellente expérience sonore proposée accompagnent une réduction de bruit active efficace. Dommage que l'application HeyMelody, en plus d'être absente de l'App Store, ne propose pas d'égaliseur de fréquences. À 179 € la paire, ce sont les écouteurs les plus chers de la marque, mais ils restent bien moins onéreux que ceux d'Apple.